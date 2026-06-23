Zwyzywał szefa FIFA podczas meczu. Komentator wyrzucony z mistrzostw

Miguel Almiron ukarany czerwoną kartką. Zastosowano nowe przepisy FIFA

Całe zamieszanie zaczęło się pod koniec pierwszej części meczu, w momencie wyrzucenia z boiska Miguela Almirona. Paragwajski zawodnik obejrzał czerwoną kartkę po tym, jak zasłaniał usta podczas wymiany zdań z rywalem. Ukarano go na podstawie nowych wytycznych, które niedawno zaczęły obowiązywać w świecie piłki nożnej. Mają one pomóc w skuteczniejszej walce z rasistowskimi i wulgarnymi odzywkami na murawie. Władze światowego futbolu zaostrzyły zasady w następstwie głośnego incydentu z Ligi Mistrzów, którego bohaterami byli Gianluca Prestianni oraz Vinicius Junior. Reprezentant Paragwaju zapisał się w historii jako pierwszy zawodnik wyrzucony z placu gry na mocy tego zapisu.

🟥 Miguel Almirón fue expulsado tras taparse la boca mientras se dirigía a un rival.La acción fue sancionada bajo las nuevas normas antiabuso implementadas por la FIFA para el Mundial 2026.¿Justa decisión? 👀⚽#Mundial2026 #Paraguay #FIFA #MiguelAlmirón pic.twitter.com/iYXsSiyghJ— Telemedellín (@Telemedellin) June 20, 2026

Dziennikarz ABC wpadł w furię. Sędzia i Gianni Infantino na celowniku

Werdykt prowadzącego zawody arbitra doprowadził do białej gorączki komentującego to spotkanie Jorge „Chipiego” Verę. Związany ze stacją ABC dziennikarz zaczął otwarcie i w niewybrednych słowach krytykować sędziego Ivana Bartona, a także decydentów z najważniejszej piłkarskiej organizacji na świecie. – Złodziej, złodziej, Barton. Zabiliście futbol. FIFA, zabiliście futbol. Infantino, jesteś za to odpowiedzialny. FIFA, weź odpowiedzialność za to, w co zamieniłaś futbol. Hańba. Powinieneś się wstydzić, Infantino – krzyczał do mikrofonu Vera.

A la opinión pública. pic.twitter.com/ix5jwYnqX0— Jorge Chipi Vera (@ChipiVera89) June 22, 2026

Komentator użył licznych wulgaryzmów

Zagraniczne portale zwracają uwagę, że cytowane fragmenty stanowią jedynie niewielką część jego impulsywnego monologu. Według relacji medialnych na antenie miało pojawić się mnóstwo przekleństw i obraźliwych określeń, których dziennikarze nie zdecydowali się opublikować w swoich artykułach.

Reakcja FIFA była natychmiastowa. Vera stracił wejściówkę na stadion

Na odpowiedź piłkarskiej centrali nie trzeba było długo czekać. FIFA bez mrugnięcia okiem unieważniła akredytację 37-letniemu sprawozdawcy, pozbawiając go możliwości pracy przy kolejnych spotkaniach. Vera dostał całkowity zakaz wstępu na trybuny oraz do oficjalnych stref medialnych na mundialu.

Stacja telewizyjna broni pracownika. Dziennikarz przeprosił za wpadkę

Sam dziennikarz wystosował już oficjalne pismo do władz światowej federacji, w którym przeprosił za wybuch złości i niefortunny dobór słów. Głos w sprawie zabrała także zatrudniająca go stacja telewizyjna ABC. Władze kanału poinformowały o nałożonej karze i przedstawiły powody decyzji FIFA. Jednocześnie zaznaczyły jednak, że ich zdaniem wyciągnięte konsekwencje są niewspółmiernie surowe w stosunku do popełnionego przewinienia.