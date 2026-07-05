Mistrzostwa świata 2026 i mecz z Paragwajem. Jaki rekord padł we Francji?

Nocny mecz z Paragwajem przyniósł rekord

Sobotnie spotkanie w ramach 1/8 finału mistrzostw świata 2026 zakończyło się zwycięstwem Francji 1:0. Trudne warunki, wysoka temperatura i ostra gra rywali w Filadelfii nie przeszkodziły europejskiej drużynie w odniesieniu sukcesu. Awans do ćwierćfinału został ostatecznie wywalczony w regulaminowym czasie gry. Średnio 12,2 miliona francuskich widzów śledziło zmagania swoich piłkarzy w nocy.

Telewizja M6 poinformowała, że był to absolutny rekord publiczności po godzinie 23 w tym kraju. Stacja podała, że w sobotni wieczór aż 76 procent osób przed telewizorami wybrało właśnie to wydarzenie sportowe. Kanał ten jako jedyny we Francji pokazuje obecny turniej w paśmie ogólnodostępnym. Grupa M6 pozyskała prawa do transmisji tych rozgrywek w marcu 2024 roku od wieloletniego nadawcy TF1.

Kto zagra z Francją w ćwierćfinale?

Poprzednie mecze francuskiej kadry na tym turnieju również cieszyły się gigantycznym zainteresowaniem widzów. Pięć dni po starcie mistrzostw w Ameryce Północnej wygraną z Senegalem 3:1 śledziło średnio 14 milionów fanów. Z kolei triumf nad Norwegią wynikiem 4:1 obejrzało około 13,7 miliona mieszkańców Francji. Oba te wcześniejsze spotkania były emitowane o godzinie 21.

W ćwierćfinale mistrzostw świata reprezentacja Francji zmierzy się z bardzo wymagającym przeciwnikiem. Ich rywalem w kolejnej fazie pucharowej będzie drużyna Maroka. Zespół ten wywalczył swój awans po zdecydowanym zwycięstwie 3:0 nad reprezentacją Kanady na stadionie w Houston. Będzie to kluczowe starcie decydujące o awansie do strefy medalowej mundialu.