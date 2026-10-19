Kamil Majchrzak kończy sezon przez kontuzję. Trudna decyzja polskiego tenisisty

Uraz wyklucza tenisistę z gry

Trzydziestoletni zawodnik zrezygnował z dalszych startów w bieżącym roku z powodu kłopotów zdrowotnych. Zdiagnozowana kontuzja lewego kolana uniemożliwia mu rywalizację na najwyższym poziomie. Decyzja o wycofaniu się z rozgrywek zapadła po dokładnej analizie medycznej.

Polski reprezentant poinformował fanów o swojej sytuacji za pośrednictwem profilu na Instagramie. Sportowiec zaznaczył, że krok ten poprzedziły szczegółowe konsultacje z lekarzami, co wymusiło zmianę tegorocznych planów turniejowych.

"- Priorytetem jest dla mnie teraz zadbanie o zdrowie i powrót do pełnej sprawności. Mimo tych trudności jestem wdzięczny za wszystkie emocje i osiągnięcia, które przyniósł ten rok - dodał."

Najlepszy rok w karierze zawodnika

Mimo przedwczesnego zakończenia startów, minione miesiące były dla gracza niezwykle udane. W tym sezonie pierwszy raz w karierze awansował do najlepszej pięćdziesiątki światowego zestawienia. Obecnie zajmuje 78. miejsce w rankingu.

Największym sukcesem w tym roku było zdobycie dziewiczego tytułu rangi głównego cyklu. W czerwcu polski tenisista triumfował w prestiżowej imprezie w s'-Hertogenbosch, notując najważniejsze zwycięstwo w dotychczasowych występach.