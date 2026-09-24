Tyson Fury kontra Anthony Joshua! Epokowe starcie mistrzów już z datą i miejscem

Kamil Heppen
Kamil Heppen
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-24 20:27

Fani boksu mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. Tyson Fury oraz Anthony Joshua staną do pojedynku już pod koniec tego roku. Promotor Turki Alalshikh podał do publicznej wiadomości, że dwaj byli czempioni wagi ciężkiej skrzyżują rękawice 11 grudnia! Co więcej, wbrew nasilającym się plotkom, hitowa potyczka brytyjskich mistrzów odbędzie się w Wielkiej Brytanii.

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Autor: Fred Duval/ Shutterstock Tyson Fury

Tyson Fury i Anthony Joshua powalczą w Cardiff

Wyczekiwany przez lata bokserski szlagier w wadze ciężkiej wreszcie dojdzie do skutku. Starcie Tysona Fury’ego z Anthonym Joshuą zaplanowano na 11 grudnia w Cardiff. Tę niezwykle ważną dla środowiska sportów walki nowinę przekazał w mediach społecznościowych znany promotor, Turki Alalshikh.

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Obaj pięściarze dominowali w najcięższej dywizji niemal przez całe ostatnie dziesięciolecie, ale ich bezpośrednia walka unifikacyjna o najważniejsze trofea dotąd pozostawała jedynie w sferze marzeń kibiców. Los sprawił, że obaj Brytyjczycy w późniejszym czasie musieli uznać wyższość Ołeksandra Usyka. Ukrainiec zdołał sięgnąć po miano bezdyskusyjnego mistrza globu w tej kategorii.

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Obaj mistrzowie wracają po wygranych. Gdzie obejrzeć walkę Fury - Joshua?

W ostatnich miesiącach głośno mówiło się o tym, że brytyjski hit wcale nie zostanie rozegrany na Wyspach. Sam „Król Cyganów” podgrzewał atmosferę, rzucając pomysłami na egzotyczne lokalizacje. Koniec końców kibice ze Zjednoczonego Królestwa dostaną ten historyczny bój u siebie – areną zmagań będzie Walia.

„Od 15 lat nikt nie był w stanie doprowadzić do tej walki... Mogę teraz potwierdzić, że starcie Fury kontra Joshua odbędzie się w Wielkiej Brytanii, tak jak obiecałem brytyjskim kibicom boksu” - ogłosił Turki Alalshikh.

Dla 38-letniego Fury'ego grudniowy pojedynek będzie powrotem między liny po lipcowym, zwycięskim starciu z Mariuszem Wachem. Podczas gali w Tajlandii pokonał Polaka przez techniczny nokaut w siódmej odsłonie. Z kolei o rok młodszy Joshua zaprezentował się w lipcu w szalonej walce z Kristianem Prengą. Reprezentant Albanii dwukrotnie posłał „AJ-a” na deski już w pierwszej rundzie, jednak były mistrz zdołał przetrwać kryzys i w drugiej odsłonie sam potwornie znokautował przeciwnika.

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Grudniowy pojedynek między Tysonem Furym a Anthonym Joshuą zagości wyłącznie na platformie Netflix. Prawa do transmisji na żywo wykupił gigant streamingowy. Walkę na żywo z trybun Principality Stadium w Cardiff będzie mogło obejrzeć przeszło 74 tysiące fanów sportu.

Gwiazdy sportu o walce Fury - Usyk 2

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