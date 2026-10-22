Karol Nawrocki zareagował na ubiór młodego kibica. Prezydent nakazał zdjąć czapkę

Stanowcza reakcja Karola Nawrockiego na antyklubowy symbol

Kamil Heppen, dziennikarz związany z redakcją „Super Expressu", opublikował w sieci krótkie wideo ze spotkania z głową państwa. Na udostępnionym materiale filmowym uwieczniono moment, w którym Karol Nawrocki ustawia się do pamiątkowej fotografii z chłopcem ubranym w żółto-czerwone barwy klubu ze stolicy Podlasia. Choć początkowo spotkanie przebiegało w doskonałych nastrojach, czujne oko prezydenta błyskawicznie wychwyciło drobny detal na nakryciu głowy młodego sympatyka futbolu.

Na czapce fana widniał wyraźnie przekreślony skrót RTS, jednoznacznie kojarzący się z drużyną Widzewa Łódź. Głowa państwa w pierwszej chwili odruchowo zasłoniła kontrowersyjny emblemat dłonią, po czym stanowczo zaapelowała do małoletniego fana o zdjęcie nakrycia głowy. Z ust polityka padły słowa „Poczekaj, tylko bez czapki", a dopiero po usunięciu problematycznego elementu garderoby kontynuowano sesję zdjęciową.

Błyskawiczna i bardzo wymowna interwencja prezydenta wywołała spore poruszenie wśród użytkowników mediów społecznościowych. Obserwatorzy słusznie zauważyli, że polityk za wszelką cenę wolał uniknąć uwiecznienia na zdjęciu z symbolem wymierzonym w kibiców łódzkiego klubu, co mogłoby wywołać falę negatywnych komentarzy i niepotrzebne napięcia. Nagranie zyskało dużą popularność właśnie dzięki temu nieoczekiwanemu refleksowi.

Pojawienie się Karola Nawrockiego na Podlasiu miało ścisły związek z czwartkowym widowiskiem sportowym, w którym Jagiellonia Białystok mierzyła się z belgijskim zespołem RSC Anderlecht. Europejskie starcie na obiekcie Chorten Arena wystartowało punktualnie o godzinie 21:00. Warto zaznaczyć, że obecność najważniejszej osoby w państwie na trybunach tego stadionu była oficjalnie zapowiadana już dobę przed rozpoczęciem rywalizacji.