Hebe świętuje 15. urodziny i zaprasza do Beauty Garden w Westfield Arkadia

15 lat bliżej piękna

Hebe działa na polskim rynku od 2011 roku. Przez półtorej dekady marka zbudowała sieć ponad 400 sklepów w Polsce, stając się jedną z wiodących drogerii w kraju, a także rozszerzyła swoją obecność poza Polskę, wchodząc na rynki czeski i słowacki. Jubileusz 15-lecia to dla Hebe okazja nie tylko do podsumowania dotychczasowej działalności, ale przede wszystkim do podziękowania klientkom za zaufanie i 15 lat wspólnego odkrywania świata beauty.

Świętowanie zaczęło się już wcześniej: od 3 września do 5 października trwa ogólnopolska loteria urodzinowa „Pomyśl życzenie, spełnij je w Hebe”. Za każde wydane 50 zł z kartą my hebe połączoną z aplikacją Hebe klient otrzymuje jeden los, który daje szansę na zdobycie nagród natychmiastowych oraz udział w wielkim finale. Wśród nagród znajdują się m.in. voucher o wartości 30 000 zł na wakacje marzeń, 10 voucherów na kompleksową usługę fryzjerską w salonie Bartka Janusza o wartości 1 500 zł każdy oraz 20 Mystery Boxów o wartości 1 000 zł każdy. [hebe.pl]

Hebe Beauty Garden – dwa dni pełne atrakcji

Kulminacją urodzinowego świętowania jest Hebe Beauty Garden, otwarte w dniach 18 i 19 września w Westfield Arkadia w Warszawie. Przez dwa dni na odwiedzających czeka bogaty program pełen spotkań z ekspertami, pokazów na żywo, konsultacji beauty, konkursów z nagrodami oraz specjalnych stref marek. Wśród gości wydarzenia pojawią się m.in. Małgorzata Socha i Agnieszka Kaczorowska.

"Hebe od 15 lat towarzyszy Polkom w codziennym odkrywaniu piękna i dbaniu o siebie. Beauty Garden to dla nas wyjątkowa okazja, żeby świętować ten jubileusz razem z naszymi klientkami, w jednym miejscu, z ekspertami, markami i niespodziankami, które przygotowaliśmy z myślą o każdej z nich." – mówi Magdalena Mularuk, Dyrektor Marketingu Hebe.

Odwiedzający Hebe Beauty Garden w Westfield Arkadia mogą liczyć na rozmaite atrakcje:

pokazy na żywo stylizacji fryzur i makijażu prowadzone przez profesjonalistów z branży beauty;

profesjonalne konsultacje makijażowe i pielęgnacyjne;

badania kondycji skóry i włosów z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi;

możliwość testowania nowości produktowych dostępnych w Hebe;

konkursy z nagrodami dla uczestników wydarzenia.

Eksperci Hebe Beauty Garden

Na scenie Hebe Podium nie zabraknie również ekspertów ze świata urody, którzy podzielą się swoją wiedzą i zaprezentują najnowsze techniki oraz inspiracje:

Bartek Janusz – fryzjer i stylista fryzur gwiazd polskiej sceny muzycznej i rozrywkowej, który poprowadzi pokaz stylizacji z użyciem produktów linii Hebe Professional Hair Care;

– fryzjer i stylista fryzur gwiazd polskiej sceny muzycznej i rozrywkowej, który poprowadzi pokaz stylizacji z użyciem produktów linii Hebe Professional Hair Care; Dominika Koryciorz – makijażystka, która zaprezentuje wybrane techniki makijażowe z użyciem produktów Hebe Professional Make-up.

Na odwiedzających czekają również strefy marek dostępnych w Hebe, oferujące konsultacje, możliwość poznania i testowania produktów oraz dodatkowe aktywacje przygotowane specjalnie z okazji 15. urodzin Hebe.

Informacje praktyczne

Kiedy: 18-19 września 2026 w godz. 10-22

Gdzie: Westfield Arkadia, Warszawa, poziom 0

Wstęp: bezpłatny, bez rejestracji.

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