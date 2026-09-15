Paznokcie w tym kolorze będą hitem jesieni. Hailey Bieber już lansuje ten odcień

Cappuccino nails to jesienny trend w manicure, inspirowany kawą z mlekiem, opierający się na ciepłych beżach, karmelowych brązach i mlecznych tonach.

Manicure ten jest elegancki, subtelny i uniwersalny, pasując do różnych karnacji oraz kształtów paznokci.

Trend zyskał popularność dzięki Hailey Bieber, która już wcześniej wybierała kawowe odcienie.

Jesienne trendy w manicure coraz wyraźniej skręcają w stronę naturalnych, przygaszonych kolorów. Zamiast neonów i skomplikowanych zdobień pojawiają się beże, brązy oraz odcienie inspirowane kawą. Jednym z najciekawszych wyborów mogą okazać się właśnie cappuccino nails - delikatne, ale zdecydowanie nie są nudne.

Cappuccino nails, czyli paznokcie jak kawa z mlekiem

Nazwa mówi właściwie wszystko. Inspiracją jest cappuccino z charakterystyczną jasną pianką, dlatego manicure opiera się na palecie ciepłych beżów, karmelowych brązów i mlecznych tonów. Można postawić na jasny, niemal kremowy kolor albo wybrać nieco głębszy odcień przypominający kawę z dużą ilością mleka. Właśnie ta subtelność jest największym atutem trendu. Paznokcie wyglądają schludnie i elegancko, ale nie przytłaczają swoim kolorem.

Jak zrobić cappuccino nails?

W tym przypadku nie potrzeba wymyślnych wzorków. Najprostsza wersja polega na pomalowaniu paznokci jednolitym, ciepłym beżem lub jasnym brązem i zabezpieczeniu całości błyszczącym topem. Można też pobawić się odcieniami. Na jednej dłoni dobrze wygląda kilka kolorów z tej samej kawowej palety - od mlecznego nude po karmel. Miłośniczki minimalistycznego manicure mogą natomiast dodać delikatną wersję french manicure z brązową końcówką.

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Komu pasuje ten kolor?

Tu dobra wiadomość: cappuccino nails są wyjątkowo uniwersalne. Ciepłe beże i brązy można dopasować zarówno do jasnej, jak i ciemniejszej karnacji, wybierając odpowiednią głębię koloru. Manicure dobrze prezentuje się również na różnych kształtach paznokci. Krótkie płytki zyskują dzięki niemu schludny wygląd, natomiast na dłuższych, migdałowych paznokciach odcień może wyglądać szczególnie elegancko.

Hailey Bieber już wybrała cappuccino nails

Jeśli ktoś jeszcze zastanawia się, czy kawowy manicure rzeczywiście ma szansę stać się jesiennym hitem, wystarczy spojrzeć na Hailey Bieber. Modelka i jedna z największych trendsetterek świata beauty pokazała się z właśnie takim manicure, ponownie wyznaczając trendy w pielęgnacji dłoni i paznokci. To zresztą nie pierwszy raz, gdy Bieber sięga po kawowe odcienie. Jej wcześniejsze stylizacje inspirowane latte i brązem również mocno wpisały się w jesienny klimat.

Cappuccino nails mają wszystko, czego można oczekiwać od jesiennego manicure: są eleganckie, łatwe do wykonania i pasują niemal do każdej stylizacji. Można nosić je do biura, jeansów i swetra, ale równie dobrze sprawdzą się przy bardziej wyjściowym stroju. Nie zwlekaj i już dziś poproś o ten kolor swoją stylistkę lub sama pomaluj paznokcie w najmodniejszym odcieniu tej jesieni!

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