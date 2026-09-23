Deportacja z Lublina. Obywatel Ukrainy zaatakował ratowników medycznych

Agresywne zachowanie wobec personelu medycznego
18 września 2026 roku ratownicy medyczni interweniowali wobec mężczyzny leżącego w pobliżu stacji paliw przy al. Tysiąclecia w Lublinie. Znaleziony 24-latek był pod wpływem alkoholu i posiadał uraz głowy. W trakcie przewożenia do szpitala pacjent stał się agresywny i zaatakował personel medyczny. Mężczyzna zaczął szarpać się z ratownikami, a także niszczyć elementy wyposażenia ambulansu.
Zarzuty dla 24-letniego mężczyzny
Na miejsce zdarzenia wezwano policjantów, którzy przewieźli agresywnego mężczyznę do policyjnego aresztu. 24-latek usłyszał zarzuty dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej ratowników medycznych oraz uszkodzenia mienia. Funkcjonariusze z 6. komisariatu prowadzili z nim również czynności związane z podejrzeniem naruszenia miru domowego. Zebrany materiał dowodowy stał się podstawą do podjęcia dalszych kroków prawnych przez mundurowych.
Deportacja i zakaz wjazdu do strefy Schengen
Policjanci z Lublina nawiązali współpracę z Placówką Straży Granicznej i złożyli wniosek o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu do jego kraju. Decyzja o wydaleniu była argumentowana licznymi naruszeniami porządku publicznego oraz wcześniejszymi konfliktami z prawem. Obecnie trwa procedura deportacyjna wobec 24-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna otrzymał zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz innych państw należących do strefy Schengen na okres 5 lat.
Źródło: Policja.pl