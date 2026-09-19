Wisła Kraków wygrywa w Ekstraklasie. Kto zawiódł w końcówce spotkania?

Radość w obozie Wisły Kraków po zwycięstwie

W ramach dziewiątej kolejki najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce gospodarze sięgnęli po komplet punktów. Mecz zakończył się wynikiem 2:1, a decydujący gol padł w ostatnich sekundach rywalizacji. Trener krakowskiego zespołu był zadowolony z ostatecznego rezultatu, choć zauważył pewne mankamenty w skuteczności. Mariusz Jop podkreślił, że jego zawodnicy zmarnowali wcześniej trzy dogodne sytuacje strzeleckie. Według szkoleniowca wcześniejsze zdobycie bramki pozwoliłoby uniknąć niepotrzebnie nerwowej końcówki widowiska.

Zwycięstwo nad drużyną z Dolnego Śląska umocniło pozycję krakowian w ligowej tabeli i podbudowało morale. Po dziewięciu rozegranych meczach pierwszej części sezonu drużyna gospodarzy zgromadziła łącznie siedemnaście punktów. Taki wynik oznacza zadowalający bilans, który pozwala drużynie optymistycznie patrzeć na kolejne ligowe wyzwania. Szkoleniowiec Białej Gwiazdy zaznaczył, że średnia wynosząca prawie dwa punkty na mecz charakteryzuje czołowe ekipy rozgrywek. Dodatkowo z satysfakcją pochwalił swój zespół za odpowiednie nastawienie i grę do samego gwizdka.

- Cieszę się, że w końcówce zdobyliśmy zwycięskiego gola. Z mojej perspektywy wolałbym, abyśmy ten mecz zamknęli wcześniej, bo były trzy bardzo dobre okazje, które powinniśmy wykorzystać. Generalnie wygrał zespół lepszy. To pokazują wszystkie statystyki. Byłby ogromny niedosyt, gdybyśmy nie wygrali. Gratuluje moim piłkarzom mentalności zwycięzców. Ten zespół zawsze gra do końca - stwierdził.

- 17 punktów to okazała zdobycz. Jak szybko policzyłem daje to średnio 1,9 na mecz. Tak punktują zespoły, które są w czołówce tabeli - zauważył.

Dlaczego szkoleniowiec Śląska Wrocław krytykuje sędziów?

Całkowicie odmienne nastroje panowały w szatni drużyny przyjezdnej po zakończeniu piątkowego starcia w Krakowie. Trener gości uważał, że spotkanie było bardzo wyrównane i jego podopieczni zasłużyli na zdobycie punktu. Zmiany taktyczne przeprowadzone w drugiej połowie wyraźnie poprawiły jakość gry wrocławskiego zespołu na boisku. Ante Simundza zgłosił ogromne pretensje do arbitrów o uznanie drugiej bramki dla krakowskiej Wisły. Słoweniec był święcie przekonany, że w decydującej akcji strzelec gola znajdował się na pozycji spalonej.

Wrocławianie zmagają się z poważnym problemem utraty bramek w samych końcówkach ligowych meczów. Szkoleniowiec przypomniał, że to już czwarte spotkanie w obecnych rozgrywkach, w którym jego drużyna pechowo traci punkty. Obecnie zespół z Dolnego Śląska posiada w swoim dorobku zaledwie sześć zdobytych punktów. Gdyby zawodnicy uniknęli prostych pomyłek taktycznych w końcówkach, drużyna miałaby na swoim koncie dziesięć oczek. Słoweński trener zaapelował do piłkarzy o wyciągnięcie natychmiastowych wniosków z tych niezwykle kosztownych błędów.

- To był dobry mecz. Dla mnie na remis. Uważam, że zasłużyliśmy na punkt, bo dzięki zmianom w drugiej połowie podnieśliśmy nasz poziom gry. Nie rozumiem dlaczego drugi gol dla Wisły został uznany. Dla mnie strzelec był na spalonym - ocenił.