ME siatkarzy. Kiedy półfinał Polska - Słowenia? Organizatorzy wreszcie ustalili terminarz

Reprezentacja Polski zapewniła sobie udział w półfinale mistrzostw Europy, gdzie zmierzy się z reprezentacją Słowenii.

Gospodarze turnieju zanotowali wpadkę, co skłoniło organizatorów do zmian w planie gier.

Dowiedz się, na którą godzinę zaplanowano walkę Polaków i Słoweńców o udział w wielkim finale siatkarskich mistrzostw Europy.

O której półfinał Polska - Słowenia na ME siatkarzy? Terminarz

Europejski czempionat siatkarzy, odbywający się w 2026 roku, powoli dobiega końca. Poznaliśmy już cztery czołowe ekipy Starego Kontynentu, które powalczą o podium, a w zestawieniu zabrakło włoskich gospodarzy mistrzostw. Ekipa z Półwyspu Apenińskiego niespodziewanie przegrała w środowym ćwierćfinale z Finlandią po zaciętym tie-breaku (2:3), co diametralnie odmieniło założenia władz dotyczące harmonogramu turnieju. Włoska klęska rozwiała marzenia kibiców o finałowym hicie Polska - Włochy, ale chociaż na horyzoncie zniknął najpotężniejszy oponent, podopieczni Nikoli Grbicia muszą pamiętać, że złoty krążek wymaga ogromnego wysiłku i wygrania jeszcze dwóch spotkań.

Walka o medale na trwających mistrzostwach zostanie zainaugurowana w piątkowe popołudnie, 25 września, w podmediolańskim Assago. Reprezentacja Polski, wbrew wcześniejszym przewidywaniom, zainauguruje rywalizację półfinałową starciem ze Słowenią o 17:00. Wcześniej spodziewano się, że popołudniowa pora zostanie zarezerwowana dla Włochów, by zagwarantować gospodarzom więcej odpoczynku przed sobotnią medalową potyczką. Rewelacyjni pogromcy Italii z Finlandii wyjdą na parkiet dopiero o godzinie 21:00, mierząc się o finał z Francuzami.

Dokładny terminarz ME siatkarzy 2026 (faza finałowa):

Półfinały w piątek, 25 września (hala Forum Assago):

Godzina 17:00 - Polska zagra ze Słowenią (Półfinał 1)

Godzina 21:00 - Finlandia zmierzy się z Francją (Półfinał 2)

Finały w sobotę, 26 września (hala Forum Assago):

Mecz o brązowy medal: przegrany z pary Słowenia/Polska - przegrany z pary Finlandia/Francja

Mecz o złoty medal: zwycięzca starcia Polska/Słowenia - zwycięzca pojedynku Francja/Finlandia

QUIZ. Reprezentacja polskich siatkarzy. Kto jest starszy: Fornal czy Komenda, Kurek czy Bołądź? Pytanie 1 z 18 Kto jest starszy? Tomasz Fornal Marcin Komenda Następne pytanie