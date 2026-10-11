Max Verstappen wygrywa po raz 73. Zbliża się do legend?

Max Verstappen na podium wszech czasów

Holender Max Verstappen zajął pierwsze miejsce w wyścigu Formuły 1 w Singapurze, odnosząc swoje 73. zwycięstwo w karierze. Zwycięstwo to pozwala mu utrzymać się w czołówce najlepszych kierowców w historii tego sportu. W klasyfikacji wszech czasów kierowca Red Bulla plasuje się na trzecim miejscu.

Przed Holendrem znajdują się jedynie dwaj legendarni kierowcy. Pierwsze miejsce zajmuje Brytyjczyk Lewis Hamilton z imponującym wynikiem 106 wygranych wyścigów. Na drugiej pozycji znajduje się Niemiec Michael Schumacher, który w swojej karierze triumfował 91 razy.

Gdzie w zestawieniu jest Robert Kubica?

Warto przypomnieć, że w elitarnym gronie zwycięzców wyścigów Formuły 1 znajduje się również reprezentant Polski. Jedyny Polak w historii cyklu, Robert Kubica, ma na swoim koncie jeden triumf. To historyczne dla polskiego motosportu wydarzenie miało miejsce w 2008 roku podczas Grand Prix Kanady.

W czołowej dziesiątce klasyfikacji wszech czasów, obok Hamiltona, Schumachera i Verstappena, znajdują się inne ikony F1. Na czwartym miejscu z 53 zwycięstwami plasuje się Niemiec Sebastian Vettel, a pierwszą piątkę zamyka Francuz Alain Prost z 51 wygranymi. W zestawieniu obecni są również aktywny wciąż Hiszpan Fernando Alonso (32 wygrane) oraz legendarny Brazylijczyk Ayrton Senna (41 wygranych).