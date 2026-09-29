Gwiazda Lecha Poznań katem reprezentacji Polski. Szwedzkie media zachwycone Patrikiem Walemarkiem

Liga Narodów: Patrik Walemark bohaterem meczu Szwecja - Polska

Nazwisko Patrika Walemarka, gracza Lecha Poznań, odmieniane jest przez wszystkie przypadki w szwedzkich mediach po wygranej 3:1 z Polską w Lidze Narodów. Młody zawodnik błyskawicznie stał się ulubieńcem kibiców "Trzech Koron". Choć wcześniej wystąpił 11 razy w kadrze U-21, jego debiut w pierwszej reprezentacji miał miejsce dopiero w miniony weekend. Podczas piątkowego starcia z Rumunią zameldował się na murawie w 77. minucie, ale w poniedziałkowej rywalizacji z Biało-Czerwonymi wybiegł już w podstawowym składzie. Jego znakomita asysta w 72. minucie otworzyła drogę do bramki Viktorowi Gyokeresowi, który ustalił wynik spotkania.

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To nie było przypadkowe i uzgodniliśmy to zagranie z Viktorem w przerwie. Czekaliśmy tylko na odpowiedni moment i się udało. Posyłając piłkę pod polską bramkę, widziałem, gdzie będzie czekał Viktor

Tymi słowami Walemark skomentował swoją akcję przed kamerami szwedzkiej telewizji SVT. Sam Gyokeres w rozmowie z tą samą stacją potwierdził, że cała akcja była zaplanowana i wykonana perfekcyjnie.

Patrik był fantastyczny. Wiedziałem, że jest w formie, ale nie oczekiwałem, że aż w takiej

Takimi słowami podsumował występ swojego podopiecznego Graham Potter, selekcjoner reprezentacji Szwecji.

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Właśnie takich zawodników potrzebujemy, szybkich, ofensywnych i dobrych technicznie. On robi na boisku to, co ma robić, i w poniedziałek pokazał swoją jakość i precyzję

Słowa uznania pod adresem zawodnika Lecha Poznań wyraził również kapitan szwedzkiej kadry, Viktor Lindeloef. Szwedzcy dziennikarze wprost rozpływają się w zachwytach nad formą Walemarka. Gazeta "Aftonbladet" nazwała go "prawdziwą żółto-niebieską kometą tej jesieni". Z kolei "Dagens Nyheter" pisało o "asystowaniu marzeń", a portal Fotbollskanalen podkreślał, że skrzydłowy Kolejorza odwdzięczył się selekcjonerowi powołanie do kadry w najlepszy z możliwych sposobów.

Kim jest Patrik Walemark?

Patrik Walemark, który tak skutecznie pokrzyżował szyki Polakom, w połowie października będzie świętował 25. urodziny. Urodzony w Göteborgu skrzydłowy swoją karierę kontynuuje od 2022 roku poza granicami kraju. Wtedy to przeniósł się do holenderskiego Feyenoordu Rotterdam, skąd najpierw został wypożyczony do SC Heerenveen, a następnie do Lecha Poznań, który ostatecznie zdecydował się go wykupić. Szwed ma już w swoim dorobku trzy tytuły mistrzowskie: jeden wywalczony z Feyenoordem i dwa w barwach poznańskiej drużyny. Warto dodać, że miłość do futbolu Walemark odziedziczył po ojcu. Jens Walemark też był piłkarzem, ale całą swoją karierę spędził na rodzimych boiskach, grając w takich klubach jak Örgryte czy Qviding FIF.