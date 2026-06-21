Marczyk i Gospodarczyk triumfują we Włoszech. Pierwszy taki sukces od 48 lat

Duet Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk zapisał się w historii, wygrywając we Włoszech prestiżowy Rajd San Martino di Castrozza e Primiero.

Triumf polskiej załogi to pierwsze tego typu zwycięstwo zespołu spoza Włoch od blisko pięćdziesięciu lat , co stanowi doskonały sprawdzian przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy.

, co stanowi doskonały sprawdzian przed zbliżającymi się Mistrzostwami Europy. Dzięki mądrej strategii i odwadze zawodnicy pokonali zmienną aurę, zapewniając sobie historyczne osiągnięcie i zyskując cenne doświadczenie.

Zmienne warunki pogodowe i skuteczna strategia w Rajdzie San Martino

Zmagania w malowniczych terenach Trydentu wystartowały w piątek, gdzie po przejechaniu superoesu polska załoga uplasowała się na trzeciej pozycji. W sobotę jednak rozpoczęła się właściwa rywalizacja, w której reprezentanci ORLEN Team zaprezentowali swoje prawdziwe umiejętności. Zawodnicy nie tylko świetnie radzili sobie na suchej nawierzchni, ale wykazali się również ogromnym sprytem taktycznym w momencie nagłej zmiany pogody. Pojawienie się burzy i intensywnych opadów nie wybiło ich z rytmu – przeciwnie, to w tak ekstremalnych warunkach zdołali wypracować sobie przewagę niezbędną do ostatecznego zwycięstwa w imprezie.

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Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk oceniają włoski start

Włoska impreza stanowiła dla naszych rodaków przede wszystkim istotny etap przygotowań do nadchodzącego Rajdu Rzymu. Triumf w tak kultowych zawodach to bez wątpienia ogromny zastrzyk pozytywnej energii dla całego zespołu.

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- Kończymy Rajd San Martino di Castrozza e Primiero na pierwszym miejscu. Po południu góry pokazały swój charakter, mieliśmy burzę i deszcz. Rywalizacja była naprawdę skomplikowana. To były warunki, na które nie było odpowiednich opon – po prostu musieliśmy sobie poradzić. Uważam, że to był dobry trening przed Rajdem Rzymu. Mamy dobre ustawienia samochodu i dobry feeling – chcemy wykorzystać to za dwa tygodnie na trasach mistrzostw Europy

Dumy z osiągniętego rezultatu nie ukrywał również partner Miko Marczyka z samochodu, podkreślając wagę podejmowanych na bieżąco decyzji, szczególnie w kwestii doboru ogumienia w tak trudnych warunkach.

- Przed momentem wysłuchaliśmy na mecie Mazurka Dąbrowskiego – to zawsze dla nas wyjątkowy moment, który dodaje sił i motywacji. Na drugiej pętli mieliśmy już absolutny rollercoaster. Podczas serwisu lunął deszcz i nie mieliśmy pojęcia, jakie opony zabrać. Zabraliśmy opony deszczowe i ten wybór się sprawdził. Daliśmy sobie z tym radę i to właśnie tam, w najtrudniejszych warunkach, zbudowaliśmy przewagę, dzięki której wygraliśmy rajd