Mistrzostwa świata 2026. Giganci walczą o punkty po bardzo słabym starcie

Hiszpania i Urugwaj szukają przełamania

Aktualni mistrzowie Europy z Hiszpanii zaliczyli w pierwszej kolejce niespodziewany bezbramkowy remis. Zespół sklasyfikowany na drugim miejscu w rankingu FIFA podzielił się punktami z reprezentacją Republiki Zielonego Przylądka. Selekcjoner Luis de la Fuente przekonywał w wywiadach, że sztab szkoleniowy nie widzi powodów do większego niepokoju. Trener dostrzegł jednak pewne braki w przygotowaniu, co wpłynęło na ostateczny wynik starcia na rozpoczęcie turnieju. Sytuację swojej kadry przed zbliżającym się meczem szkoleniowiec podsumował w bezpośredni sposób.

W drugim starciu grupy H Urugwaj niespodziewanie zremisował 1:1 z Arabią Saudyjską. Teraz faworyci zamienią się swoimi grupowymi przeciwnikami, a oba zespoły wiedzą, że muszą zagrać na maksimum swoich możliwości. Niedzielny mecz Hiszpanów w Atlancie wystartuje o godzinie 18:00 czasu polskiego, a Urugwajczycy zagrają w Miami o północy. Równie ciekawie zapowiada się rywalizacja w grupie G, gdzie na inaugurację padły remisy Belgii z Egiptem (1:1) oraz Iranu z Nową Zelandią (2:2). Spotkanie Belgów z Irańczykami zaplanowano na godzinę 21:00 w Los Angeles, natomiast Egipcjanie zmierzą się z Nową Zelandią w nocy w Vancouver.

"- Stworzyliśmy mnóstwo sytuacji, ale brakowało nam świeżości, której potrzebujemy w takich meczach - przyznał."

Dlaczego reprezentacja Iranu ma problemy?

Meczowi reprezentacji Iranu z Belgią towarzyszą bardzo duże emocje pozasportowe z uwagi na uwarunkowania polityczne. Z powodu konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi piłkarze azjatyckiej drużyny stacjonują w meksykańskiej Tijuanie. Zawodnicy przylatują do USA zaledwie dzień przed swoimi występami, a tuż po ostatnim gwizdku błyskawicznie wracają do Meksyku. Amerykańscy urzędnicy na bieżąco analizują plany podróży, a dyskusje o złagodzeniu rygorystycznych ograniczeń trwają. Trener Amir Ghalenoei twierdzi, że jego kadra jest traktowana najgorzej ze wszystkich uczestników mundialu.

Przed spotkaniem z zespołem Belgii irańska drużyna miała mniej niż szesnaście godzin na przygotowania, co wymusiło przerwanie zajęć. Szkoleniowiec zauważył, że w przypadku meczu zaplanowanego na 26 czerwca w Seattle przepisy będą nieco luźniejsze. Sytuacja związana z restrykcjami nałożonymi na azjatycką ekipę wywołała ogromne frustracje w sztabie szkoleniowym. Do kolejnej fazy turnieju w Ameryce Północnej awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy oraz osiem reprezentacji z trzecich miejsc. Zmagania w mistrzostwach świata potrwają do 19 lipca, a opiekun kadry pochwalił prezydenta FIFA Gianniego Infantino za próby pomocy.

"- Udało nam się trenować tylko połowę czasu, który zazwyczaj poświęcamy na zajęcia – powiedział dziennikarzom."

"- Warunki stały się jeszcze trudniejsze - podkreślił."