Te kolory ubrań zadziałają jak botoks. Bluzka w odpowiednim odcieniu odejmie nawet 20 lat

Według specjalistów od wizerunku dobór odpowiednich barw garderoby bezpośrednio wpływa na nasz wiek w oczach innych. Czerń i chłodne tonacje bezlitośnie uwypuklają wszelkie załamania skóry. Zupełnie odwrotny skutek przynoszą jasne, ciepłe pastele. Pudrowy róż czy delikatna mięta błyskawicznie ożywiają cerę, nadając jej zdrowy i wypoczęty wygląd.

Odmładzające kolory ubrań dla dojrzałych kobiet. Co warto nosić przy twarzy?

Codzienne decyzje modowe opierają się dziś nie tylko na doborze odpowiedniego kroju, ale przede wszystkim właściwej palety barw. Profesjonalna analiza kolorystyczna, dopasowująca tonację do typu urody, bije rekordy popularności. Znana od lat klasyczna czerń przestała być pierwszym wyborem. Eksperci wizerunku zdecydowanie odradzają dojrzałym kobietom noszenie ciemnych ubrań blisko twarzy. Chłodne i mroczne odcienie potęgują wrażenie zmęczenia, podkreślają zmarszczki oraz uwidaczniają przebarwienia czy popękane naczynka. Zamiast nich warto postawić na świetliste, ciepłe pastele. Prawdziwym hitem są pudrowy róż, fuksja, delikatna mięta oraz subtelne beże i zielenie. Te barwy naturalnie rozświetlają skórę i działają niczym upiększający filtr. Najlepsze efekty przynosi zakładanie takich ubrań bezpośrednio przy twarzy w formie jasnej bluzki, żakietu czy ozdobnej apaszki.

Jak łączyć odmładzające kolory z innymi elementami garderoby?

Decydując się na świetlistą górę, wcale nie musisz rezygnować z ciemniejszych barw w pozostałych częściach ubioru. Dolna partia ciała pozwala na znacznie większą swobodę. Klasyczne czarne, granatowe lub grafitowe spodnie doskonale zrównoważą pastelową bluzkę. Komponując zestawy, warto kierować się zasadą koła barw i łączyć odcienie leżące po jego przeciwległych stronach. Oto dziesięć gotowych propozycji na lato 2026 roku:

Niebieska koszula zestawiona ze spodniami w odcieniu pomarańczy lub terakoty.

Sweter w kolorze rozbielonej żółci połączony z fioletowym dołem (lub w kolorze bakłażana).

Różowa, pudrowa bluzka dopasowana do szmaragdowych spodni.

Miętowa góra urozmaicona bordowym dołem.

Kremowa koszulka i klasyczne, granatowe spodnie.

Brzoskwiniowy sweter w towarzystwie turkusowych spodni.

Bluzka w odcieniu lawendy zestawiona z oliwkowym dołem.

Błękitna koszula dobrana do musztardowych spodni.

Jasnoszary t-shirt połączony ze spodniami w barwie wina.

Jasna, koralowa bluzka i granatowy dół.