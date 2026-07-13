Laboratorium metamfetaminy w powiecie żywieckim. Akt oskarżenia trafił do sądu

Likwidacja linii produkcyjnej w miejscowości Cisiec

Sprawa miała swój początek w 2025 roku, kiedy policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach ustalili, że w jednym z domów jednorodzinnych na terenie powiatu żywieckiego produkowana jest metamfetamina. W lipcu 2025 roku mundurowi, przy wsparciu pododdziałów kontrterrorystycznych z Katowic i Opola, przeprowadzili akcję na wytypowanej posesji w miejscowości Cisiec. Na miejscu funkcjonariusze odnaleźli kompletną linię produkcyjną oraz ponad 2 kg gotowej metamfetaminy. Przejęto również blisko kilogram prekursora BMK, ponad 18 kg innych półproduktów służących do wytwarzania narkotyków oraz 8 kg mieszaniny poreakcyjnej. Podczas przeszukania policjanci znaleźli także materiały wybuchowe i pirotechniczne.

Zatrzymanie podejrzanych w Gogolinie

Śledczy pracujący nad sprawą ustalili, że za prowadzenie laboratorium odpowiadają dwaj obcokrajowcy, 29-letni obywatel Republiki Czeskiej oraz 65-letni obywatel Republiki Dagestanu. Kilka dni po działaniach w powiecie żywieckim katowiccy funkcjonariusze, współpracując z policjantami z Krapkowic, zatrzymali obu mężczyzn na terenie Gogolina w województwie opolskim. Podejrzani poruszali się samochodem marki BMW. Z ustaleń policji wynika, że 29-latek jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców, a obaj mężczyźni byli już wcześniej karani na terenie Republiki Czeskiej za podobne przestępstwa narkotykowe.

Akt oskarżenia i grożąca kara

Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych oraz posiadania prekursorów narkotykowych. Dodatkowo odpowiedzą oni za posługiwanie się podrobionymi dokumentami. Według szacunków śledczych czarnorynkowa wartość narkotyków, które można było uzyskać z zabezpieczonych substancji, wynosi około 8 000 000 zł. Decyzją sądu obaj oskarżeni trafili do aresztu, w którym przebywają do chwili obecnej. Na początku lipca 2026 roku do sądu trafił akt oskarżenia w tej sprawie, a za zarzucane czyny mężczyznom grozi do 20 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl