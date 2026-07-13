Historyczna sytuacja na mundialu 2026. Nie do wiary, że to dzieje się po raz pierwszy!

Niesamowita sytuacja na MŚ 2026. Najlepsza czwórka rankingu FIFA w półfinałach

Turniej rozgrywany na stadionach w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie przyniósł już 100 spotkań spośród zaplanowanych 104 meczów. Po raz pierwszy w rywalizacji o Puchar Świata wzięło udział aż 48 reprezentacji. Przed kibicami decydujące starcia, w których powalczą absolutni giganci. W półfinałach zmierzą się ze sobą zespoły Argentyny, Hiszpanii, Francji oraz Anglii, które jednocześnie otwierają aktualny ranking FIFA. To sytuacja bez precedensu w dziejach światowej piłki!

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Szczegółowe dane prezentujące pozycje półfinalistów mundialu w oficjalnym zestawieniu FIFA od momentu jego wprowadzenia (czyli od MŚ 1994), zebrał analityk Adam Bucholz, znany głównie ze statystyk skoków narciarskich. Jego opracowanie dobitnie ukazuje, jak wyjątkowe jest tegoroczne zestawienie najlepszej czwórki mistrzostw.

Miejsca półfinalistów w rankingu FIFA na poszczególnych mundialach:

1994 rok - Brazylia zajmowała 3. miejsce, Włochy były na 4. pozycji, Szwecja na 10., a Bułgaria plasowała się na 29. lokacie.

1998 rok - Liderująca Brazylia, a obok niej Francja (18.), Chorwacja (19.) i Holandia (25.).

2002 rok - Druga w zestawieniu Brazylia, Niemcy na 11. miejscu, Turcja na 22. i Korea Południowa na 40. pozycji.

2006 rok - Portugalia zajmująca 7. miejsce, Francja 8., Włochy 13. oraz Niemcy na 19. pozycji.

2010 rok - Wicelider Hiszpania, czwarta Holandia, szóste Niemcy i szesnasty Urugwaj.

2014 rok - Niemcy na 2. lokacie, Brazylia na 3., Argentyna na 5., a Holandia na 15. pozycji.

2018 rok - Trzecia Belgia, siódma Francja, dwunasta Anglia oraz dwudziesta Chorwacja.

2022 rok - Argentyna zajmowała 3. miejsce, Francja była 4., Chorwacja 12., a Maroko 22.

2026 rok - Argentyna jest liderem, Hiszpania wiceliderem, Francja zajmuje 3. miejsce, a Anglia zamyka czołową czwórkę.

Warto odnotować, że obrońcy tytułu są zaledwie drugą reprezentacją w historii, która dotarła do półfinału mistrzostw świata jako lider rankingu FIFA. Poprzednio dokonała tego Brazylia podczas turnieju w 1998 roku, jednak obrońcy tytułu przegrali w finale. Czas pokaże, czy Lionel Messi wraz z kolegami unikną losu Brazylijczyków. W pierwszej kolejności muszą jednak wygrać środowy półfinał z Anglią, natomiast dzień wcześniej o przepustkę do finału powalczą Francuzi i Hiszpanie.

Miejsca półfinalistów Mundialu w rankingu FIFA:1994 🇧🇷3, 🇮🇹4, 🇸🇪10, 🇧🇬291998 🇧🇷1, 🇫🇷18, 🇭🇷19, 🇳🇱252002 🇧🇷2, 🇩🇪11, 🇹🇷22, 🇰🇷402006 🇵🇹7, 🇫🇷8, 🇮🇹13, 🇩🇪192010 🇪🇸2, 🇳🇱4, 🇩🇪6, 🇺🇾162014 🇩🇪2, 🇧🇷3, 🇦🇷5, 🇳🇱152018 🇧🇪3, 🇫🇷7, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿12, 🇭🇷202022 🇦🇷3, 🇫🇷4, 🇭🇷12, 🇲🇦222026 🇦🇷1, 🇪🇸2, 🇫🇷3, 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿4— Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) July 12, 2026