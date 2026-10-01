Maja Chwalińska zagra z długonogą pięknością. Dajana Jastremska kusi w bikini na Instagramie

Spis treści Dajana Jastremska zachwyca na gorących fotografiach

Z powodu problemów zdrowotnych Dajana Jastremska opuściła niedawno pierwszą setkę zestawienia WTA, choć jej możliwości są znacznie większe. Kariera tej utalentowanej Ukrainki to pasmo wzlotów i upadków. Już jako nastolatka dwukrotnie triumfowała w zawodach w Hua Hin (2018, 2019), co zapowiadało świetlaną przyszłość. Niestety, w 2021 roku spotkał ją dramat, gdy została zawieszona z powodu pozytywnego wyniku badania antydopingowego, które wykazało obecność metabolitu mesterolonu. Po sześciu miesiącach zmagań prawnych zdołała dowieść przed Międzynarodową Federacją Tenisową, że substancja znalazła się w jej ciele przypadkowo, i została oczyszczona z zarzutów. Kolejny rok okazał się dla niej niezwykle udany, gdyż osiągnęła swój pierwszy półfinał turnieju wielkoszlemowego w Melbourne, eliminując po drodze Markétę Vondroušovą oraz Wiktorię Azarenkę. Następnie zaliczyła najlepszy sezon w karierze, notując świetne występy w Miami, Indian Wells, Rzymie i Cincinnati.

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Na korcie Dajana Jastremska prezentuje niezwykle dynamiczny i bezkompromisowy styl gry, a jej uderzenia z obu stron kortu budzą podziw siłą. Podobną śmiałością wykazuje się w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się z obserwatorami zmysłowymi fotografiami.

Tenisistka zyskała sporą popularność w internecie, wykraczającą poza sam Instagram. Swoich sił próbowała nawet na scenie muzycznej, wydając popowy utwór, a także prowadzi aktywny kanał w serwisie YouTube. W życiu osobistym od niedawna tworzy szczęśliwy związek z wojownikiem mieszanych sztuk walki z Ukrainy, Davidem Allakhverdievem.

Dajana Jastremska zachwyca na gorących fotografiach