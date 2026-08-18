Łamiące serce pożegnanie Jana Frycza. Szef KSW miał okazję go poznać. "Pamiętam"

Kamil Heppen
Kamil Heppen
2026-08-18 10:33

Informacja o odejściu Jana Frycza wstrząsnęła nie tylko środowiskiem kulturalnym w Polsce. Wybitnego aktora żegnają koledzy z branży i fani. W gronie mocno poruszonych znalazł się także Maciej Kawulski, współwłaściciel KSW i reżyser, który we wzruszającym wpisie wspomina ich wspólne chwile i pierwsze rozmowy.

Czarno-białe zdjęcie aktora Jana Frycza. O pożegnaniu artysty przez Macieja Kawulskiego przeczytasz na Eska.
Autor: AKPA Jan Frycz nie żyje

Wzruszające pożegnanie Jana Frycza. "Najwięksi z nas odchodzą po cichu"

Teatr Narodowy w Warszawie 17 sierpnia przekazał informację o śmierci Jana Frycza. Aktor urodzony w Krakowie, był związany ze stołeczną sceną przez wiele lat, występując na niej nieprzerwanie od dwóch dekad.

Przedstawiciele instytucji poinformowali, że aktor odszedł 15 sierpnia w otoczeniu rodziny w swoim domu, pozostając aktywnym zawodowo aż do samego końca. Te słowa znajdują potwierdzenie w materiałach opublikowanych przez Krzysztofa Skoniecznego, z którym zmarły spotkał się w ramach współpracy niedługo przed śmiercią. Śmierć artysty głęboko poruszyła wielu twórców, w tym Macieja Kawulskiego.

Jan Frycz nie żyje. Przez lata pielęgnował wyjątkową pasję

Jan Frycz nie żyje
Galeria zdjęć 23

Najwięksi z nas odchodzą po cichu, choć w tych, którzy mieli szczęście spotkać się z ich uwagą, wszystko krzyczy. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie na planie. Pamiętam pierwsze słowa, które udało się nam zamienić. Pamiętam szum i niepokój związany z tym, że to ja miałem ci powiedzieć, jak to zagrać, i ciszę kiedy ty pokazywałeś, że można to zrobić jeszcze lepiej - wspomina zmarłego Kawulski.

Jeden z włodarzy federacji KSW w 2019 roku zadebiutował jako reżyser filmem „Underdog”. W kolejnym roku do kin trafiła produkcja „Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa”, w której wystąpił zmarły aktor.

Zawsze będziesz dla mnie i nas wszystkich niedoścignionym wzorem. Jeśli strzępy historii tworzą budowlę będącą fundamentem i podwaliną dla kolejnych pokoleń, to twój w niej udział był wielkimi drzwiami... Przez kolejne lata przechodzić będą przez nie inni subtelnie dotknięci niezwykłą obecnością twojego wybitnego talentu... Wiem to, bo sam kiedyś przez nie przeszedłem i nigdy już tego nie zapomnę. Odpoczywaj Janku - zakończył swój wpis Kawulski.

QUIZ. Aktor czy piłkarz? Legendy lat 90. Juskowiak, Kordek, Pisz, Wieczorkowski
Pytanie 1 z 20
Andrzej Juskowiak to:

Rolki

Maciej Kawulski
ksw
Olga Frycz