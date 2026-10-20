Kolizja w Szczecinie. Pies służbowy Węza wytropił 30-letniego kierowcę

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-10-20 14:00

W Szczecinie doszło do kolizji drogowej, po której 30-letni sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze policji prowadzili działania 20 października 2026 roku, starając się ustalić miejsce pobytu mężczyzny. W odnalezieniu kierowcy pomógł pies służbowy Węza z Wydziału Prewencji szczecińskiej komendy.

Policja-Fragment radiowozu z napisem Policja
Autor: Wygenerowane przez AI/ Wygenerowane przez AI Policja-Fragment radiowozu z napisem Policja

Policyjny pies Węza na tropie uciekiniera

Na miejsce zdarzenia został skierowany przewodnik z psem służbowym z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Pies o imieniu Węza podjął trop i doprowadził funkcjonariusza bezpośrednio do punktu, w którym ukrywał się 30-letni mężczyzna. Dzięki wykorzystaniu węchu zwierzęcia mundurowi mogli sprawnie zlokalizować sprawcę kolizji, który wcześniej oddalił się z miejsca zdarzenia. Współpraca przewodnika z psem po raz kolejny przełożyła się na efektywne działanie służb na terenie miasta.

Nietrzeźwy 30-latek zatrzymany po kolizji

Po odnalezieniu mężczyzny policjanci przeprowadzili badanie jego stanu trzeźwości. Alkomat wskazał 0,66 mg/l alkoholu w wydychanym przez 30-latka powietrzu. Funkcjonariusze podkreślają, że prowadzenie pojazdu w takim stanie stwarza poważne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Mężczyzna po spowodowaniu kolizji próbował uniknąć odpowiedzialności, jednak dzięki zaangażowaniu przewodnika i psa służbowego został szybko zatrzymany.

Znaczenie psów służbowych w szczecińskiej policji

Opisane zdarzenie pokazuje, jak istotną rolę w policyjnej służbie odgrywają odpowiednio wyszkolone psy oraz ich opiekunowie. Doświadczenie przewodników oraz umiejętność wykorzystania zmysłów czworonogów realnie wspierają funkcjonariuszy w skutecznym realizowaniu ich codziennych obowiązków. Węza oraz jej przewodnik tworzą zgrany zespół, który udowodnił swój profesjonalizm podczas działań prowadzonych 20 października 2026 roku. Umiejętności szczecińskich policjantów pozwoliły na sprawne zakończenie interwencji i odnalezienie osoby poszukiwanej.

Źródło: Policja.pl

ROLKI