Liga Konferencji: Dwa polskie kluby grają dalej. Jagiellonia odpadła po dreszczowcu

Decydująca faza Ligi Konferencji w sezonie 2025/2026 właśnie się rozpoczyna.

W gronie najlepszej szesnastki zobaczymy Lecha Poznań oraz Raków Częstochowa .

. Sztuka awansu nie udała się piłkarzom z Białegostoku. Kto uzupełnił stawkę 1/8 finału Ligi Konferencji?

Kto zagra w 1/8 finału Ligi Konferencji?

Na placu boju w Lidze Konferencji pozostało szesnaście najlepszych zespołów. Czołowa ósemka tabeli ligowej wywalczyła bezpośredni awans już wcześniej, natomiast drużyny z miejsc 9-24 musiały walczyć w barażach. W tej drugiej grupie znalazły się Jagiellonia Białystok i Lech Poznań. Po pierwszych spotkaniach nastroje były skrajnie różne: białostoczanie przegrali u siebie z Fiorentiną aż 0:3, podczas gdy Kolejorz przywiózł z Finlandii bezpieczną zaliczkę 2:0. Mało kto wierzył w sukces obu naszych ekip, jednak rewanże przyniosły nieoczekiwane emocje i szansę na historyczny wynik.

Jagiellonia zszokowała Włochów w Lidze Konferencji. Aż nadeszła dogrywka

Jagiellonia, której nikt nie dawał szans, w niespełna 50 minut odrobiła straty we Włoszech po hat-tricku 19-letniego Bartosza Mazurka. Wynik dwumeczu 3:3 oznaczał dogrywkę, która zadecydowała o awansie. W doliczonym czasie gry skuteczniejsi okazali się rywale z Serie A, a bramka Jesusa Imaza nie wystarczyła, by doprowadzić do rzutów karnych. Mimo zwycięstwa 4:2 na wyjeździe, lider PKO BP Ekstraklasy pożegnał się z rozgrywkami. Znacznie spokojniej było w Poznaniu, gdzie Lech potwierdził swoją wyższość, wygrywając 1:0 i pieczętując awans. W kolejnej rundzie na rywali czekał już Raków Częstochowa, który awansował bezpośrednio.

Kiedy losowanie par 1/8 finału?

Drabinkę pucharową oraz pary 1/8 finału poznamy podczas losowania, które odbędzie się w piątek (27 lutego) o godzinie 14:00. Poniżej prezentujemy drabinkę Ligi Konferencji 2025/2026: