Legia Warszawa i kontrowersyjna czerwona kartka. Co dalej z Rafałem Augustyniakiem?

Kontrowersyjna czerwona kartka dla Augustyniaka

W 18. minucie meczu w Poznaniu obrońca Legii Warszawa, Rafał Augustyniak, sfaulował zawodnika Lecha Poznań, Leo Bengtssona. Początkowo sędzia Piotr Lasyk ukarał go żółtą kartką, lecz po wideoanalizie i interwencji VAR zmienił swoją decyzję. W konsekwencji Augustyniak został odesłany do szatni, a Legia musiała grać w osłabieniu. Lech, prowadząc już 1:0, wykorzystał przewagę liczebną, zdobywając trzy kolejne bramki jeszcze przed przerwą.

Trener Marek Papszun skrytykował decyzję o wzywaniu sędziego do monitora, uznając ją za nieuzasadnioną, gdyż jego zdaniem brakowało podstaw do interwencji VAR. Szkoleniowiec wyraził nadzieję, że czerwona kartka zostanie anulowana, co pozwoli Augustyniakowi zagrać w następnym meczu. Podkreślił jednak, że nawet unieważnienie kary nie zwróci jego drużynie wyniku spotkania z Lechem.

„To był specyficzny mecz, w którym sporo się działo, ale nic dobrego dla nas. Źle weszliśmy w to spotkanie. Straciliśmy gola już w trzeciej minucie, ale my już jesteśmy na takim etapie, że potrafimy wyjść z takiej sytuacji. Kluczowa była jednak czerwona kartka. Moim zdaniem nieuzasadnione było wołanie sędziego Lasyka do monitora, bo nie było żadnych podstaw do tego, by VAR musiał interweniować. Mam nadzieję tylko, że nie będzie tu naciąganej argumentacji i ta kartka zostanie anulowana, a Augustyniak zagra w następnym spotkaniu. Tyle, że wyniku nam już nikt nie wróci” – skomentował Papszun.

Ocena postawy Legii Warszawa w defensywie

Marek Papszun, mimo frustracji decyzją sędziego, odniósł się również krytycznie do postawy swoich podopiecznych. Zaznaczył, że nawet grając w osłabieniu, zespół Legii Warszawa nie powinien wykazywać tak dużej niefrasobliwości w defensywie. Podkreślił, że między 30. a 45. minutą meczu drużyna zachowywała się w sposób nietypowy dla jej obecnego poziomu, tracąc bramki zbyt łatwo.

Szkoleniowiec stwierdził, że w pressingu Legioniści byli spóźnieni o jedno tempo, co dotyczyło również obrony niskiej, co przyczyniło się do utraty kolejnych goli. Pomimo porażki, Papszun pochwalił zespół za postawę po zmianie stron, gdzie Legia zagrała całkiem przyzwoicie, unikając dalszej kompromitacji. Wskazał, że teraz drużyna musi skupić się na nadchodzącym, niezwykle ważnym meczu z Widzewem Łódź.

„Kamyczek i to nie mały… a właściwie głaz do naszego ogródka. Między 30 a 45 minutą w obronie zachowywaliśmy się, jak nie my. Już nie jesteśmy na takim poziomie, żeby tak łatwo dać sobie strzelić trzy bramki. W pressingu byliśmy o tempo spóźnieni, tak samo jak w obronie niskiej. Trochę jakbyśmy na zaciągniętym ręcznym tu przyjechali i dalej chcieli cisnąć na tym ręcznym. A z Lechem tak się nie da, tu trzeba pełną parą i gaz do dechy” – tłumaczył szkoleniowiec.

Perspektywa trenera Lecha Poznań Nielsa Frederiksena

Trener mistrzów Polski, Niels Frederiksen, wyraził duże zadowolenie z występu swojego zespołu w starciu z Legią Warszawa. Podkreślił, że mimo, iż nie wszystko jest jeszcze rozstrzygnięte w kontekście mistrzostwa, Lech ma wiele powodów do radości po tak przekonującym zwycięstwie. Ocenił, że jego drużyna zaprezentowała się z bardzo dobrej strony.

Duńczyk odniósł się także do czerwonej kartki Rafała Augustyniaka, przyznając, że miała ona wpływ na przebieg spotkania. Jednocześnie zaznaczył, że Legia popełniła błąd, który do niej doprowadził, a jego zespół już przed tym zdarzeniem był lepszą drużyną. Frederiksen wskazał, że Lech posiadał dużo jakości w posiadaniu piłki, co pozwoliło im szybko "zamknąć" mecz kolejnymi golami, mimo że spodziewali się, iż Legia będzie się bronić.

„Powiedziałem moim zawodnikom po meczu, że mamy wiele powodów do radości. I to nie dlatego, że wszystko jest już jasne, bo jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte. Jestem zadowolony z tego, jak dziś zagraliśmy i oczywiście - ze zwycięstwa” – podkreślił.

Analiza rozwoju Lecha Poznań w rundzie wiosennej

Lech Poznań jest na dobrej drodze do obrony tytułu mistrza kraju, utrzymując trzy punkty przewagi nad Górnikiem Zabrze, z którym ma także lepszy bilans bezpośrednich meczów. Trener Frederiksen zauważył, że jego zespół znacząco dojrzał i rozwinął się jako kolektyw w drugiej rundzie rozgrywek. Wskazał na integrację wielu nowych zawodników, którzy dołączyli do składu przed sezonem, oraz wpływ licznych kontuzji.

Szkoleniowiec podkreślił, że po świątecznej przerwie drużyna prezentowała się zupełnie inaczej, co widoczne jest w statystykach punktowych. W pierwszej rundzie średnia wynosiła 1,5 punktu na mecz, natomiast obecnie Lech notuje średnią powyżej dwóch punktów na spotkanie. Te dane potwierdzają poprawę formy i skuteczności zespołu w kluczowej fazie sezonu.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.