Liga NBA. Historyczny rekord kariery Victora Wembanyamy

Niesamowite statystyki Victora Wembanyamy

Reprezentant Francji zanotował najlepszy występ w swojej dotychczasowej karierze. Środkowy San Antonio Spurs zdobył aż 52 punkty, zebrał 24 piłki i miał osiem bloków. Taka imponująca dyspozycja pozwoliła jego drużynie pokonać Dallas Mavericks wynikiem 112:111. W zespole rywali najskuteczniejszy na boisku był Kyrie Irving, który zakończył spotkanie z dorobkiem 29 punktów.

Sukces młodego zawodnika jest tym większy, że zmagał się on przed meczem z infekcją wirusową. Dodatkowo w czwartej kwarcie podkręcił kostkę, ale kontynuował rywalizację na parkiecie. Już w pierwszej połowie zapisał na swoim koncie 29 punktów, 15 zbiórek oraz pięć bloków. Został tym samym pierwszym koszykarzem od sezonu 1996/1997 ze statystykami na poziomie co najmniej 25-10-5 w zaledwie jednej połowie.

- To Superman – powiedział rozgrywający Spurs, Dylan Harper. - Podkręca kostkę, natychmiast wstaje i zachowuje się, jakby nic się nie stało. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. To świadczy o tym, jak dba o swoje ciało, jak skupia się na mobilności, regeneracji i wszystkich tych kwestiach. Dzięki temu jest w stanie robić takie rzeczy - ocenił.

Kolejne zwycięstwo San Antonio Spurs

Zaledwie trzy dni po zdobyciu wyróżnienia dla najlepszego gracza tygodnia w Konferencji Zachodniej, Francuz potwierdził swoją znakomitą formę. Ekipa z Teksasu odniosła szóste zwycięstwo z rzędu w bieżącym sezonie. Komplet trzech ostatnich wygranych Spurs zanotowali przed własną publicznością. Obecnie zajmują piątą lokatę na Zachodzie i pozostają niepokonani od porażek z Oklahoma City oraz Houston na starcie rozgrywek.

Wyjątkowe osiągnięcia notował również Nikola Jokić z Denver Nuggets. Serb zapisał na swoim koncie 32 punkty, 11 asyst i 10 zbiórek przeciwko Toronto Raptors. Było to jego trzecie w tym sezonie, a 201. w karierze triple-double, co pozwoliło pokonać rywali 128:109. Sztab szkoleniowy oszczędzał lidera w ostatnich 12 minutach, a świetnie z ławki spisał się debiutant Bryce Hopkins z rekordowym dorobkiem 18 punktów.

- Mogę zrobić jeszcze więcej. Celem jest osiąganie tego co tydzień – powiedział Wembanyama.

Jakim wynikiem zakończyła się dogrywka?

Emocjonujące starcie rozegrano w kalifornijskim Inglewood, gdzie potrzebny był dodatkowy czas gry. Koszykarze Miami Heat pokonali po dogrywce Los Angeles Clippers wynikiem 117:116. Decydujący rzut za trzy punkty na sekundę przed końcem oddał Klay Thompson, który zakończył zawody z 30 punktami. Bam Adebayo dołożył dla zwycięzców rekordowe w tym sezonie 35 punktów oraz zebrał 10 piłek z tablic.

Drużyna z Florydy wygrała trzeci z czterech ostatnich meczów, podnosząc się po bilansie 0-4 na starcie sezonu. W zespole Clippers znakomicie spisał się Darius Garland, który zdobył łącznie 26 punktów w całym spotkaniu. Gracz rzucił również wszystkie dziewięć punktów dla swojej drużyny w trakcie zaciętej dogrywki. Mimo jego wybitnych starań to goście schodzili z parkietu jako zwycięzcy.