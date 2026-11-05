Liga Mistrzów FIBA. Sukces Legii na Torwarze

Historyczna wygrana w Lidze Mistrzów FIBA

Legia po raz pierwszy w historii swoich startów w Lidze Mistrzów FIBA wygrała na Torwarze. Po trzech spotkaniach drużyna prowadzona przez Heiko Rannulę ma dodatni bilans 2-1, co pozwala na optymizm przed kolejnymi meczami. Obecnie warszawski zespół bierze udział w tych prestiżowych rozgrywkach trzeci raz.

Kluczowe w rywalizacji z tureckim Galatasaray okazało się zaangażowanie koszykarzy. Spotkanie miało niezwykle wyrównany przebieg, jednak w 37. minucie Legia wypracowała bezpieczną przewagę, której nie oddała aż do końcowej syreny (70:63).

"Postawiliśmy w tym meczu wszystko na jedną kartę. Torwar odczarowny. Duża ulga. Otoczka meczu, show w przerwie, pełna hala. Kiedy miało się wreszcie udać jak nie w meczu z Galatasaray" - podkreślił.

Szansa na awans z grupy B

W tabeli grupy B mistrz Polski z dorobkiem dwóch zwycięstw i jednej porażki plasuje się na drugim miejscu. Liderem jest obecnie zespół SIG Strasbourg. Rewanżowe mecze rozpoczną się w połowie listopada.

Przed startem drugiej rundy podopieczni Rannuli zmierzą się z tureckim zespołem na wyjeździe. Bezpośredni awans do kolejnej fazy wywalczą tylko zwycięzcy z każdej grupy, natomiast drużyny z drugich i trzecich miejsc zagrają w barażach.