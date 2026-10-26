Iga Świątek awansuje w rankingu WTA podczas wakacji na Malediwach

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-10-26 10:56

Iga Świątek, korzystając z uroków Malediwów, ma powody do zadowolenia. Aktualizacja rankingu WTA przyniosła Polce awans, mimo że w ostatnich dniach nie rywalizowała na kortach.

W poniedziałek oficjalnie opublikowano zaktualizowany ranking tenisistek, w którym Iga Świątek awansowała o jedną pozycję, z dziewiątej na ósmą lokatę. Ten awans był możliwy dzięki odpisaniu punktów Lindzie Noskovej z poprzedniego roku. W zestawieniu Maja Chwalińska utrzymuje się na 11. miejscu, co jest jej najlepszym rezultatem w karierze.

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Aryna Sabalenka

Inne reprezentantki Polski również zanotowały ciekawe przetasowania na liście WTA. Magdalena Fręch poprawiła swoją pozycję, wskakując na 50. miejsce, a Magda Linette przesunęła się na 71. lokatę w najnowszym notowaniu.

Katarzyna Kawa dzięki świetnej grze w turnieju w Ningbo, gdzie osiągnęła ćwierćfinał, awansowała na 106. pozycję. To nowy rekord życiowy tej tenisistki.

Jelena Rybakina dzięki swojemu zwycięstwu w Ningbo utrzymała pozycję liderki w najnowszym zestawieniu. Za nią niezmiennie znajdują się Białorusinka Aryna Sabalenka i reprezentująca Rosję Mirra Andriejewa, które tworzą czołową trójkę rankingu WTA.

Lista najlepszych zawodniczek prezentuje się niezwykle interesująco po ostatnich rozstrzygnięciach. Oto jak wygląda układ czołowych miejsc w rankingu WTA z 26 października 2026 roku:

  • 1. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 9501 punktów
  • 2. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 7550 punktów
  • 3. Mirra Andriejewa (Rosja) - 6306 punktów
  • 4. Jessica Pegula (USA) - 6225 punktów
  • 5. Coco Gauff (USA) - 5973 punkty
  • 6. Elina Switolina (Ukraina) - 5229 punktów
  • 7. Karolina Muchova (Czechy) - 4725 punktów
  • 8. Iga Świątek (Polska) - 4389 punktów
  • 9. Linda Noskova (Czechy) - 4353 punkty
  • 10. Marta Kostiuk (Ukraina) - 3920 punktów
  • 11. Maja Chwalińska (Polska) - 3016 punktów
  • ...
  • 50. Magdalena Fręch (Polska) - 1110 punktów
  • 71. Magda Linette (Polska) - 936 punktów
  • 106. Katarzyna Kawa (Polska) - 701 punktów
  • 148. Martyna Kubka (Polska) - 490 punktów
  • 254. Linda Klimovicova (Polska) - 289 punktów

GALERIA: Iga Świątek na wakacjach

Uśmiechnięta Iga Świątek w ciemnych okularach na wakacjach. Na miniaturze tenisistka w bikini. O rankingu WTA czytaj w Eska.
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