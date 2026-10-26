Iga Świątek awansuje w rankingu WTA podczas wakacji na Malediwach

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W poniedziałek oficjalnie opublikowano zaktualizowany ranking tenisistek, w którym Iga Świątek awansowała o jedną pozycję, z dziewiątej na ósmą lokatę. Ten awans był możliwy dzięki odpisaniu punktów Lindzie Noskovej z poprzedniego roku. W zestawieniu Maja Chwalińska utrzymuje się na 11. miejscu, co jest jej najlepszym rezultatem w karierze.
Inne reprezentantki Polski również zanotowały ciekawe przetasowania na liście WTA. Magdalena Fręch poprawiła swoją pozycję, wskakując na 50. miejsce, a Magda Linette przesunęła się na 71. lokatę w najnowszym notowaniu.
Katarzyna Kawa dzięki świetnej grze w turnieju w Ningbo, gdzie osiągnęła ćwierćfinał, awansowała na 106. pozycję. To nowy rekord życiowy tej tenisistki.
Jelena Rybakina dzięki swojemu zwycięstwu w Ningbo utrzymała pozycję liderki w najnowszym zestawieniu. Za nią niezmiennie znajdują się Białorusinka Aryna Sabalenka i reprezentująca Rosję Mirra Andriejewa, które tworzą czołową trójkę rankingu WTA.
Lista najlepszych zawodniczek prezentuje się niezwykle interesująco po ostatnich rozstrzygnięciach. Oto jak wygląda układ czołowych miejsc w rankingu WTA z 26 października 2026 roku:
- 1. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 9501 punktów
- 2. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 7550 punktów
- 3. Mirra Andriejewa (Rosja) - 6306 punktów
- 4. Jessica Pegula (USA) - 6225 punktów
- 5. Coco Gauff (USA) - 5973 punkty
- 6. Elina Switolina (Ukraina) - 5229 punktów
- 7. Karolina Muchova (Czechy) - 4725 punktów
- 8. Iga Świątek (Polska) - 4389 punktów
- 9. Linda Noskova (Czechy) - 4353 punkty
- 10. Marta Kostiuk (Ukraina) - 3920 punktów
- 11. Maja Chwalińska (Polska) - 3016 punktów
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- 50. Magdalena Fręch (Polska) - 1110 punktów
- 71. Magda Linette (Polska) - 936 punktów
- 106. Katarzyna Kawa (Polska) - 701 punktów
- 148. Martyna Kubka (Polska) - 490 punktów
- 254. Linda Klimovicova (Polska) - 289 punktów