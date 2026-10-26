Iga Świątek awansuje w rankingu WTA podczas wakacji na Malediwach

Spis treści GALERIA: Iga Świątek na wakacjach

W poniedziałek oficjalnie opublikowano zaktualizowany ranking tenisistek, w którym Iga Świątek awansowała o jedną pozycję, z dziewiątej na ósmą lokatę. Ten awans był możliwy dzięki odpisaniu punktów Lindzie Noskovej z poprzedniego roku. W zestawieniu Maja Chwalińska utrzymuje się na 11. miejscu, co jest jej najlepszym rezultatem w karierze.

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Inne reprezentantki Polski również zanotowały ciekawe przetasowania na liście WTA. Magdalena Fręch poprawiła swoją pozycję, wskakując na 50. miejsce, a Magda Linette przesunęła się na 71. lokatę w najnowszym notowaniu.

Katarzyna Kawa dzięki świetnej grze w turnieju w Ningbo, gdzie osiągnęła ćwierćfinał, awansowała na 106. pozycję. To nowy rekord życiowy tej tenisistki.

Jelena Rybakina dzięki swojemu zwycięstwu w Ningbo utrzymała pozycję liderki w najnowszym zestawieniu. Za nią niezmiennie znajdują się Białorusinka Aryna Sabalenka i reprezentująca Rosję Mirra Andriejewa, które tworzą czołową trójkę rankingu WTA.

Lista najlepszych zawodniczek prezentuje się niezwykle interesująco po ostatnich rozstrzygnięciach. Oto jak wygląda układ czołowych miejsc w rankingu WTA z 26 października 2026 roku:

1. Jelena Rybakina (Kazachstan) - 9501 punktów

2. Aryna Sabalenka (Białoruś) - 7550 punktów

3. Mirra Andriejewa (Rosja) - 6306 punktów

4. Jessica Pegula (USA) - 6225 punktów

5. Coco Gauff (USA) - 5973 punkty

6. Elina Switolina (Ukraina) - 5229 punktów

7. Karolina Muchova (Czechy) - 4725 punktów

8. Iga Świątek (Polska) - 4389 punktów

9. Linda Noskova (Czechy) - 4353 punkty

10. Marta Kostiuk (Ukraina) - 3920 punktów

11. Maja Chwalińska (Polska) - 3016 punktów

...

50. Magdalena Fręch (Polska) - 1110 punktów

71. Magda Linette (Polska) - 936 punktów

106. Katarzyna Kawa (Polska) - 701 punktów

148. Martyna Kubka (Polska) - 490 punktów

254. Linda Klimovicova (Polska) - 289 punktów

GALERIA: Iga Świątek na wakacjach