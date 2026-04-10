Koszmarny błąd w meczu FC Porto. Jan Bednarek patrzył, jak pada kuriozalny samobój

Jan Bednarek na boisku. Koszmarny błąd defensywy Porto

Od pierwszej minuty w barwach FC Porto wystąpił Jan Bednarek. Jakub Kiwior całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych, natomiast Oskar Pietuszewski nie znalazł się w kadrze na te rozgrywki.

Miejscowi weszli w mecz z dużym animuszem. Już w 10. minucie wynik otworzył Brazylijczyk William Gomes, dając gospodarzom prowadzenie.

Radość nie trwała jednak długo. W 13. minucie doszło do fatalnego nieporozumienia w obronie „Smoków”. Podczas pozornie niegroźnej wymiany podań na własnej połowie, 20-letni Martim Fernandes postanowił wycofać futbolówkę do Diogo Costy.

Zgranie do własnego bramkarza okazało się na tyle niefortunne, że Costa nie był w stanie opanować piłki. Ta minęła zdezorientowanego golkipera i wolno wtoczyła się do siatki. Fani zgromadzeni na trybunach oraz sami piłkarze Porto przecierali oczy ze zdumienia.

Decydujące starcie o awans 16 kwietnia na obiekcie City Ground w Nottingham.

Wyniki pierwszych ćwierćfinałów Ligi Europy

Środa, 8 kwietnia

Sporting Braga - Betis Sewilla 1:1 (1:0)

Czwartek, 9 kwietnia

SC Freiburg - Celta Vigo 3:0 (2:0)

FC Porto - Nottingham Forest 1:1 (1:1)

FC Bologna - Aston Villa 1:3 (0:1)

Wyniki pierwszych ćwierćfinałów Ligi Konferencji:

Czwartek, 9 kwietnia:

Szachtar Donieck - AZ Alkmaar 3:0 (0:0)Crystal Palace - Fiorentina 3:0 (2:0)Rayo Vallecano - AEK Ateny 3:0 (2:0)FSV Mainz – RC Strasbourg 2:0 (2:0)