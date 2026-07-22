Kylian Mbappé zapozował z aktorką filmów dla dorosłych. Zdradziła kulisy

Włoska aktorka Raissa Bellini od pierwszych dni turnieju budziła ogromne zainteresowanie, prezentując się na stadionach w mocno wyciętych stylizacjach, które odważnie podkreślały jej zmysłowe kształty. Wielu zgromadzonych na obiekcie fanów ustawiało się w długich kolejkach, prosząc o wspólną fotografię, a gwiazda kina dla dorosłych z uśmiechem zgadzała się na pamiątkowe kadry.

Po wielkim finale turnieju ponętna Raissa Bellini wrzuciła na swoje profile w mediach społecznościowych zaskakujące zdjęcia. Widać na nich, jak pozuje tuż obok francuskiego snajpera Kyliana Mbappé, który na mistrzostwach świata w 2026 roku zgarnął tytuł króla strzelców, zdobywając aż dziesięć bramek.

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„Kylian, gratuluję zdobycia Złotego Buta. Mistrzostwa świata już się skończyły, a ja nie jestem jeszcze gotowa, żeby się z nimi pożegnać” - napisała Raissa Bellini w komentarzu do zdjęć z Mbappe.

Reakcja fanów i odpowiedź Raissy Bellini na słowa o dziewczynie Kyliana Mbappé

Publikacja fotografii wywołała spore poruszenie i podzieliła internautów, wśród których pojawiło się wiele krytycznych i zbulwersowanych komentarzy.

„Co pomyśli jego dziewczyna Ester Exposito, kiedy zobaczy te zdjęcia???” - zapytał jeden z nich.

„Zdjęcia z fanką? Zapozował do zdjęć z wieloma kibicami, nie tylko ze mną!” - odpowiedziała aktorka.

Fotografie francuskiego napastnika z włoską aktorką Raissą Bellini można obejrzeć w przygotowanej przez nas galerii.