Konrad Tomasiak z prawem startu w Pucharze Świata. Rodzina ma kolejny powód do dumy

Młody sportowiec udowodnił świetną dyspozycję w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem. Na półmetku był dwunasty, co oficjalnie dało mu bilet do narciarskiej elity. Ostatecznie uplasował się na osiemnastej pozycji.

Dla nastolatka to kluczowy punkt w sportowej drodze, gdyż coraz odważniej radzi sobie na zagranicznych arenach. Najnowsze rezultaty udowadniają, że chłopak dysponuje ogromnym talentem i wzorem starszego brata może wkrótce rywalizować z najlepszymi.

Prawo startu w elicie stanowi ogromny zaszczyt. Dla utalentowanego nastolatka oznacza to otwarcie zupełnie nowego rozdziału na profesjonalnej sportowej drodze.

Kacper Tomasiak przed szansą na debiut na mamucie w Vikersund

Piątek przyniesie dalsze zmagania na zapleczu elity w stolicy polskich Tatr, z kolei najlepsi skoczkowie przenoszą się do Norwegii. W nadchodzący weekend czołówka weźmie udział w przedostatnich konkursach pucharowych. Na potężnej skoczni w Vikersund polską kadrę stworzą Kamil Stoch, Piotr Żyła, Maciej Kot, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł oraz starszy z utalentowanych braci. Kacper Tomasiak zanotuje tam swój historyczny debiut na obiekcie przeznaczonym do lotów narciarskich.

