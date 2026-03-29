Koniec wspaniałej ery skoków. Kamil Stoch oddał ostatni skok w karierze

Kamil Stoch pożegnał się z kibicami w Planicy

Wybitny reprezentant Polski w skokach narciarskich sfinalizował swoją sportową drogę na obiekcie w słoweńskiej Planicy.

Finałowej próbie towarzyszyła obecność małżonki oraz początkujących adeptów tej dyscypliny.

Reprezentacyjni partnerzy zgotowali mu na zeskoku niezwykle symboliczne i poruszające pożegnanie.

Poniżej prezentujemy pełne zestawienie triumfów utytułowanego skoczka oraz kulisy tego wyjątkowego wydarzenia.

Sygnał do ostatecznego lotu na odległość 190 metrów dała mu Ewa Bilan-Stoch, która użyła do tego chorągiewki trenerskiej. Kiedy mistrz opuszczał zeskok, specjalny szpaler przygotowali wychowankowie klubu KS Eve-nement Zakopane, powołanego do życia przez to małżeństwo dekadę temu w 2014 roku. Niezwykle poruszony Kamil Stoch nisko kłaniał się zgromadzonej publiczności, dziękując za lata wsparcia. Chwilę później Dawid Kubacki oraz Piotr Żyła wzięli go na ramiona i uroczyście nieśli na swoich barkach.

Kamil Stoch po raz pierwszy zaprezentował się w zawodach Pucharu Świata dokładnie 17 stycznia 2004 roku na obiekcie w Zakopanem. Swój debiutancki start przed własną publicznością sfinalizował wówczas na 49. lokacie w konkursie. Historyczne punkty do klasyfikacji generalnej zdobył ponad rok później, zajmując siódmą pozycję 11 lutego 2005 roku we włoskim Pragelato, a pierwszy w karierze triumf i zarazem premierowe miejsce na podium świętował 23 stycznia 2011 roku na zakopiańskiej Wielkiej Krokwi.

Najcenniejsze osiągnięcia popularnej "Rakiety z Zębu" obejmują aż cztery krążki z igrzysk olimpijskich, a specyficzny pseudonim przylgnął do skoczka po tym, jak jeden z serwisantów umieścił ten napis na jego sprzęcie. Wśród tych zdobyczy znajdują się trzy złote medale wywalczone indywidualnie podczas zmagań w Soczi w 2014 roku oraz w Pjongczangu cztery lata później. Zawodnik posiada w swojej gablocie także sześć krążków z mistrzostw globu, w tym dwa złota. Dodatkowo zapisał na swoim koncie srebro oraz dwa brązowe medale zdobyte podczas czempionatów w lotach narciarskich.

Podczas swojej długiej kariery reprezentant Polski dwukrotnie zdobywał Kryształową Kulę za triumf w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata w 2014 i 2018 roku. Jego potężną kolekcję uzupełniają ponadto trzy wygrane w elitarnym Turnieju Czterech Skoczni, po które sięgał w sezonach 2017, 2018 oraz 2021. Łączny bilans tego wybitnego sportowca to aż 39 triumfów w pucharowych konkursach, a na podium rywalizacji indywidualnych meldował się łącznie osiemdziesiąt razy.

