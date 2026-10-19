Rozbój w powiecie gnieźnieńskim. Pięć osób zatrzymanych za napad z bronią

Napad pod Gnieznem z udziałem fałszywych policjantów

Do zdarzenia doszło 30 września 2026 roku na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Do domu pokrzywdzonego przyjechali mężczyźni, którzy podawali się za funkcjonariuszy Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Napastnicy posługiwali się spreparowanymi nakazami przeszukania, posiadali policyjne emblematy oraz broń. Po wejściu do budynku sprawcy skrępowali właściciela kajdankami i związali mu nogi. Następnie grozili mężczyźnie torturami oraz użyciem broni, zmuszając go do wyjawienia, gdzie ukrył pieniądze, po czym zabrali znaczną sumę gotówki i uciekli.

Policjanci z Poznania i Gniezna na tropie podejrzanych

Sprawą zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Słupcy. Śledczy przeanalizowali zabezpieczone ślady kryminalistyczne, zapisy z monitoringu oraz przedmioty odnalezione na miejscu przestępstwa. Dzięki zebranym informacjom policjanci ustalili tożsamość osób podejrzewanych o udział w rozboju. W dniu 13 października 2026 roku mundurowi zatrzymali pięć osób, z których jedna została zwolniona po złożeniu wyjaśnień.

Arsenał broni i policyjne wyposażenie w rękach funkcjonariuszy

Podczas przeszukań w miejscach zamieszkania podejrzanych policjanci znaleźli liczne przedmioty świadczące o przestępczej działalności. Funkcjonariusze zabezpieczyli między innymi mundury policyjne, kamizelki kuloodporne, kominiarki, opaski CBŚP oraz etui z gwiazdami imitującymi policyjne odznaki. Wśród przejętych przedmiotów znalazło się kilkanaście sztuk broni palnej długiej i krótkiej, 11 metalowych skrzyń z amunicją, materiały wybuchowe, zapalniki oraz proch strzelniczy. Kryminalni przejęli także narzędzia mogące służyć do włamań, w tym nożyce do cięcia drutu i młot wyburzeniowy, a także drona i urządzenie do zagłuszania sygnałów.

Zarzuty i aresztowania dla uczestników napadu

W trakcie działań policjanci ujawnili ponad 300 gramów amfetaminy oraz gotówkę w kwocie przekraczającej 190 000 zł. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił czterem osobom zarzut dokonania rozboju. Dodatkowo 59-letni mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. W dniu 15 października 2026 roku Sąd Rejonowy w Słupcy przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące wobec trzech podejrzanych w wieku 18, 54 i 59 lat. Czwarty z podejrzanych, 18-letni mieszkaniec gminy Września, został objęty dozorem Policji, a za popełnione przestępstwa zatrzymanym grozi od 2 do 15 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl