Rozbicie grupy przestępczej w Łodzi i Warszawie. Wyprali ponad 337 mln zł z oszustw

Zatrzymania obcokrajowców w związku z oszustwami inwestycyjnymi

W toku przeprowadzonych czynności służby zatrzymały łącznie 8 obywateli Ukrainy, w tym 3 kobiety i 5 mężczyzn, oraz obywatelkę Białorusi. Międzynarodowa grupa przestępcza prowadziła swoją działalność między innymi na terenie kilku polskich miast. Nielegalny proceder opierał się na praniu pieniędzy, które pochodziły z oszustw związanych z platformami inwestycyjnymi oraz kryptowalutami. Całą grupą kierował 34-letni Ukrainiec, który koordynował działania i podejmował kluczowe decyzje dotyczące przyjmowania gotówki oraz dalszego przepływu środków w kraju i za granicą.

Ponad 337 mln zł przepłynęło przez kantory i zakupy złota

Członkowie grupy wykorzystywali kantory wymiany walut oraz fikcyjne zakupy złota, aby ukryć przestępcze pochodzenie funduszy. Śledczy ustalili, że łączna kwota transakcji wyniosła ponad 337 mln zł. W trakcie wspólnej akcji CBZC, Straży Granicznej oraz ABW funkcjonariusze przeszukali pomieszczenia mieszkalne, biura oraz kantory na terenie Łodzi, Warszawy i województwa małopolskiego. W wyniku tych działań zabezpieczono złoto oraz gotówkę o łącznej wartości przekraczającej 1 000 000 zł. Do dalszej analizy przekazano również zabezpieczone telefony, komputery oraz nośniki danych.

Aresztowania dla członków grupy przestępczej

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące wobec 6 zatrzymanych osób. Jedna z osób trafiła do aresztu na okres 2 miesięcy. Względem 2 pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, czyli dozór Policji, poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Za popełnione czyny zatrzymanym grozi teraz kara pozbawienia wolności nawet do 15 lat. Śledztwo jest koordynowane przez Departament do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej.

Źródło: Policja.pl