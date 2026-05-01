Osoby noszące to imię cechuje optymizm i pogoda ducha. W ostatnich latach zyskuje na popularności

Zapewne wielu z nas słyszało męskie imię Ludwik. Nieliczni słyszeli może także o żeńskiej formie, która brzmi Ludwika, jednak niewielu zdaje sobie sprawę z tego, iż imię Luiza, to tak naprawdę żeński odpowiednik imienia Ludwik.
Luiza - pochodzenie i znaczenie imienia
Imię Luiza ma długą i ciekawą historię, sięgającą korzeniami do języków germańskich. Wywodzi się od męskiego imienia "Ludwig" (niem.), które powstało z połączenia dwóch członów: hlud oznaczającego "sławę" oraz wig oznaczającego "walkę" lub "wojnę". W związku z tym imię Luiza można interpretować jako "słynna wojowniczka" albo "ta, która zdobywa sławę w walce". Luiza pojawiła się w wielu językach europejskich, m.in. w formach takich jak Louise (francuski) czy Louisa (angielski, hiszpański). W Polsce imię to funkcjonuje od dawna, choć przez długi czas było stosunkowo rzadkie i kojarzone raczej z arystokracją lub wpływami zachodnioeuropejskimi.
Znaczenie imienia Luiza niesie ze sobą silne, pozytywne skojarzenia. Osoby noszące to imię często postrzegane są jako ambitne, zdecydowane i pewne siebie. Symbolika "walki" nie musi odnosić się dosłownie do konfliktu, ale raczej do wytrwałości w dążeniu do celów i pokonywania trudności. Luizy to numerologiczne szóstki, stąd uznaje się, iż są to osoby niezwykle oddane rodzinie, pozytywnie nastawione do życia, które cechuje niezwykle optymistyczne.
Popularność imienia Luiza w Polsce
W Polsce imię Luiza pojawiło się stosunkowo późno, bo dopiero w XVIII wieku, najprawdopodobniej za sprawą wpływów francuskich. Początkowo było popularne głównie wśród arystokracji i w kręgach dworskich. W XX wieku imię to cieszyło się zmiennym zainteresowaniem ze strony rodziców. Największą popularność zyskało w latach 70. i 80., by potem nieco osłabnąć. Przez wiele lat Luiza nie należała do najczęściej nadawanych imion. Jednak w ostatnich dekadach można zauważyć stopniowy wzrost zainteresowania tym imieniem. Według najnowszych danych z rejestru PESEL w Polsce żyje 11 721 kobiet, które noszą to imię jako pierwsze, co plasuje je na 182. pozycji w rankingu popularności. W 2025 roku otrzymało je 264 dziewczynki, a najwięcej nadań w ostatnim dziesięcioleciu odnotowano w 2021 roku, kiedy wybrano je 296 razy.