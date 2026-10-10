Klasyfikacja strzelców ekstraklasy piłkarskiej. Kto dominuje w ataku?

Jordi Sanchez liderem zestawienia

W obecnym sezonie klasyfikacji strzelców ekstraklasy piłkarskiej na prowadzeniu znajduje się Jordi Sanchez reprezentujący barwy Pogoni Szczecin. Zawodnik ten zgromadził na swoim koncie osiem trafień, dzieląc je równo – cztery gole zdobył na własnym stadionie, a kolejne cztery w meczach wyjazdowych. Zaraz za nim uplasował się napastnik GKS Katowice, Ilja Szkurin, który zanotował siedem bramek, z czego trzy w spotkaniach domowych, a cztery w wyjazdowych.

Podium zamyka Patryk Makuch, grający dla Rakowa Częstochowa, z wynikiem sześciu zdobytych goli. Piłkarz ten aż pięciokrotnie trafiał do siatki w meczach na własnym obiekcie, dokładając jedno trafienie na wyjeździe. Taki sam dorobek bramkowy, czyli sześć goli, posiada Mariusz Stępiński z Korony Kielce, który cztery razy pokonywał bramkarzy rywali u siebie i dwukrotnie na boiskach przeciwników. Czołówka strzelców prezentuje wyrównany poziom, co zapowiada pasjonującą walkę do końca sezonu.

Kto jeszcze walczy o koronę króla strzelców?

W gronie zawodników goniących czołówkę klasyfikacji strzelców ekstraklasy piłkarskiej znajduje się kilku utalentowanych graczy, którzy zgromadzili po pięć trafień. Wśród nich jest Ajdin Hasić z Cracovii, który wszystkie swoje gole zdobył na własnym stadionie. Identyczny dorobek pięciu bramek mają również Karol Czubak z Motoru Lublin oraz Allahyar Sayyadmanesh, reprezentujący Lecha Poznań, którzy skutecznie przełamują defensywy rywali zarówno u siebie, jak i na wyjazdach.

Kolejne pozycje w rankingu zajmują piłkarze z czterema trafieniami, co świadczy o szerokim gronie zawodników potrafiących seryjnie zdobywać bramki. Do tej grupy należą między innymi gracze Lecha Poznań – Patrik Walemark oraz Pablo Rodriguez. Ponadto cztery gole zapisali na swoim koncie Kacper Urbański i Peter Federico z Górnika Zabrze, a także Rafał Augustyniak z Legii Warszawa. Rywalizacja o miano najskuteczniejszego strzelca ekstraklasy jest w tym sezonie niezwykle zacięta i obfituje w wiele emocjonujących pojedynków.