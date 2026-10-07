Karol Nawrocki trenował z legendarnym Mannym Pacquiao. Bokser odczuł potężną siłę ciosów

Bartosz Olszewski
likp
2026-10-07 19:43

W miniony weekend Karol Nawrocki pojawił się na bokserskiej gali w Koszalinie, by wspierać swojego bliskiego znajomego, Kacpra Meynę, który pokonał na punkty byłego czempiona WBO i IBF, Victora Emilio Ramireza. Zaledwie kilka dni po tym wydarzeniu prezydent RP spotkał się na sali treningowej z legendą światowego pięściarstwa. Zajęcia z Mannym Pacquiao pokazały, że głowa państwa dysponuje niezwykle mocnym uderzeniem.

Karol Nawrocki od lat pasjonuje się szermierką na pięści, a w przeszłości z powodzeniem startował w zawodach sportowych. Ostatnio prezydent RP skupia się głównie na treningach siłowych, co w zestawieniu z jego dawnymi umiejętnościami na ringu daje znakomite efekty. Znakomitą technikę oraz imponującą krzepę Karola Nawrockiego na własnej skórze poczuł sam Manny Pacquiao, uznawany za króla boksu bez podziału na kategorie wagowe. W trakcie wspólnych ćwiczeń na tarczach utytułowany Filipińczyk przyjmował na tarczę ciosy wyprowadzane przez polskiego prezydenta. Z pewnością ratunkiem dla 47-letniego mistrza był fakt, że uderzenia lądowały wyłącznie na sprzęcie treningowym. Pacquiao w trakcie swojej wieloletniej kariery rywalizował bowiem ze znacznie lżejszymi przeciwnikami, tocząc boje od wagi muszej, czyli około 50,8 kg, aż do lekkośredniej, wynoszącej około 69,8 kg.

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Karol Nawrocki uderza w tarcze trzymane przez Manny'ego Pacquiao. O treningu polityka z legendą boksu przeczytasz na Eska.
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To był zaszczyt, aby szkolić Jego Ekscelencję Karol Nawrocki, Prezydenta Polski. Mabuhay!

Takim krótkim wpisem za pośrednictwem swojego oficjalnego profilu na Facebooku ten słynny bokser podsumował wizytę polskiego prezydenta na sali treningowej.

ROLKI

Karol Nawrocki