Karol Nawrocki trenował z legendarnym Mannym Pacquiao. Bokser odczuł potężną siłę ciosów

Karol Nawrocki od lat pasjonuje się szermierką na pięści, a w przeszłości z powodzeniem startował w zawodach sportowych. Ostatnio prezydent RP skupia się głównie na treningach siłowych, co w zestawieniu z jego dawnymi umiejętnościami na ringu daje znakomite efekty. Znakomitą technikę oraz imponującą krzepę Karola Nawrockiego na własnej skórze poczuł sam Manny Pacquiao, uznawany za króla boksu bez podziału na kategorie wagowe. W trakcie wspólnych ćwiczeń na tarczach utytułowany Filipińczyk przyjmował na tarczę ciosy wyprowadzane przez polskiego prezydenta. Z pewnością ratunkiem dla 47-letniego mistrza był fakt, że uderzenia lądowały wyłącznie na sprzęcie treningowym. Pacquiao w trakcie swojej wieloletniej kariery rywalizował bowiem ze znacznie lżejszymi przeciwnikami, tocząc boje od wagi muszej, czyli około 50,8 kg, aż do lekkośredniej, wynoszącej około 69,8 kg.

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To był zaszczyt, aby szkolić Jego Ekscelencję Karol Nawrocki, Prezydenta Polski. Mabuhay!

Takim krótkim wpisem za pośrednictwem swojego oficjalnego profilu na Facebooku ten słynny bokser podsumował wizytę polskiego prezydenta na sali treningowej.