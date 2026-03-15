Dwa medale dla Polski na Igrzyskach Paralimpijskich. Wielki sukces po ośmiu latach

Wielki sukces Polski na Igrzyskach Paralimpijskich 2026

Trwające do 15 marca we Włoszech Igrzyska Paralimpijskie 2026 przyniosły polskiej ekipie ogromne powody do radości. W ostatnim dniu zmagań Michał Gołaś, wspierany przez przewodnika Kacpra Walasa, sięgnął po drugie miejsce w alpejskim slalomie specjalnym. To już drugi krążek zdobyty przez tych Biało-Czerwonych podczas XIV Zimowych Igrzysk Paralimpijskich Mediolan-Cortina 2026, po wcześniejszym brązie w slalomie gigancie.

Podczas niedzielnych zawodów w Cortinie d'Ampezzo, w rywalizacji zawodników niewidomych i niedowidzących, Polacy po pierwszym przejeździe objęli prowadzenie. Mieli 0,57 sekundy przewagi nad gospodarzami – Giacomo Bertagnollim i jego przewodnikiem Andreą Ravellim. Drugi przejazd również był w ich wykonaniu znakomity, jednak do złota zabrakło zaledwie 0,27 sekundy.

Na najniższym stopniu podium stanęli reprezentanci Kanady, Kalle Ericsson i Sierra Smith, tracąc 1,70 sekundy do Polaków. Co ciekawe, dla włoskiej dwójki był to również drugi medal tych igrzysk, ponieważ w slalomie gigancie zdobyli srebro.

🇵🇱 MICHAŁ GOŁAŚ I KACPER WALAS (PRZEWODNIK) WICEMISTRZAMI OLIMPIJSKIMI W SLALOMIE‼️Kolejny medal naszego debiutanta! Po brązie w slalomie gigancie teraz przyszła pora na srebro 🥈Prowadzili Polacy po pierwszym przejeździe, ale udało się utrzymać na podium, a nawet drugim… pic.twitter.com/KHQN51p2I7— Sportowy Rytm Dnia (@SportowyRytm) March 15, 2026

Powrót na podium po 8 latach

Michał Gołaś (21 lat) i Kacper Walas (22 lata) od dłuższego czasu utrzymują się w ścisłej czołówce światowego paranarciarstwa alpejskiego. Choć dla obu zawodników start w Cortinie d'Ampezzo był paralimpijskim debiutem, zanotowali na nim rewelacyjne wyniki, w tym piąte miejsce w superkombinacji alpejskiej. Co niezwykłe, swoje umiejętności i sposób współpracy wypracowali całkowicie sami, ponieważ brakuje specjalistycznych materiałów szkoleniowych dla przewodników osób z niepełnosprawnością wzroku.

Polscy kibice na medale zimowych igrzysk paralimpijskich musieli czekać aż osiem lat. Ostatni krążek – również brązowy – zdobył Igor Sikorski, startujący na monoski w slalomie gigancie podczas igrzysk w Pjongczangu w 2018 roku. Teraz Michał Gołaś zapisał się na kartach historii, zdobywając dwa medale podczas jednej imprezy.