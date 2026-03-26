Karol Nawrocki na trybunach podczas meczu z Albanią. Dziwna sprawa

Prezydent Karol Nawrocki wspiera polskich sportowców

Od samego początku sprawowania urzędu prezydenta Karol Nawrocki udowadnia swoje ogromne przywiązanie do świata sportu. Głowa państwa systematycznie odbywa spotkania z reprezentantami rozmaitych dyscyplin, w tym między innymi z koszykarzami oraz skoczkiem narciarskim Kacprem Tomasiakiem. Najwięcej czasu spędza jednak na obiektach piłkarskich, gdzie obserwuje zmagania zarówno drużyny narodowej, jak i zespołów ligowych. Jeszcze do niedawna środowisko kibicowskie traktowało go jak swojego człowieka, ale relacje uległy drastycznemu pogorszeniu po prezydenckim wecie wobec nowelizacji Kodeksu postępowania karnego. Ta decyzja wywołała ogromne oburzenie wśród części kibiców, co zaowocowało pojawieniem się na trybunach Ekstraklasy licznych transparentów uderzających w głowę państwa, na których widniały oskarżenia o zdradę.

18

Dziwne zdarzenie na meczu Polska - Albania z udziałem prezydenta

Narastający konflikt z sympatykami piłki nożnej nie zniechęcił Karola Nawrockiego do obejrzenia na żywo arcyważnego starcia reprezentacji Polski z Albanią. Wybór ten nie jest zaskoczeniem, ponieważ głowa państwa pasjonuje się futbolem od najmłodszych lat i w przeszłości aktywnie uczestniczyła w życiu ruchu kibicowskiego. Chociaż niektóre dawne znajomości prezydenta wywoływały w przestrzeni publicznej dyskusje, po objęciu najwyższego urzędu w państwie nie zrezygnował on z kontaktów ze środowiskiem fanów. Karol Nawrocki uczestniczył nawet w Osiemnastej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę.

Decyzja Karola Nawrockiego w sprawie meczu Polska - Albania. Wiadomo, czy prezydent zasiądzie na trybunach

Zastanawiający jest natomiast fakt, że przed pierwszym gwizdkiem sędziego stadionowy spiker zrezygnował z tradycyjnego powitania obecnego na trybunach prezydenta. Brak oficjalnego komunikatu mógł być celowym zabiegiem organizatorów, którzy być może chcieli w ten sposób zapobiec ewentualnym gwizdom i buczeniu ze strony niezadowolonej publiczności.

Zdjęcia prezydenta z meczu reprezentacji Polski

W artykule udostępniono galerię fotografii przedstawiającą głowę państwa podczas spotkania na trybunach.

