Julia Wieniawa przyłapana na plaży z ukochanym. A gdzie piłkarz Motoru?

Zaraz po zakończeniu hiszpańskich wakacji Julia Wieniawa relaksuje się w polskim słońcu, co z miejsca wywołało falę dyskusji o jej obecnym życiu prywatnym.

Artystka udostępniła w sieci kadry z nadmorskiego wypoczynku, a obecność tajemniczego kompana podsyciła plotki o nowej miłości.

Okazuje się, że to wcale nie obrońca Motoru Lublin dotrzymywał jej towarzystwa, lecz ukochany pies o imieniu Bowie .

. Zobacz, kim jest ten wyjątkowy czworonóg i dlaczego gwiazda całkowicie straciła dla niego głowę na nadbałtyckim piasku!

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Julia Wieniawa pokazała towarzysza plażowania. Gdzie podział się Hervé Matthys?

Ostatnie tygodnie w portalach plotkarskich zdominowały doniesienia o świeżej relacji romantycznej popularnej aktorki. Uczucie artystki miał rozbudzić Hervé Matthys, czyli pochodzący z Belgii piłkarz reprezentujący barwy ekstraklasowego Motoru Lublin. Zakochani byli już kilkukrotnie przyłapani na okazywaniu sobie czułości, co wywołało olbrzymie zainteresowanie w świecie show-biznesu, a także spowodowało lawinę komentarzy wśród kibiców. Właśnie dlatego internetowa relacja celebrytki u boku tajemniczego towarzysza natychmiast skierowała myśli fanów w stronę przystojnego sportowca.

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Tym razem jednak to zupełnie kto inny wylegiwał się obok słynnej piosenkarki. Zaledwie kilka dni po zakończeniu szalonego wyjazdu na Ibizę, Julia Wieniawa postanowiła łapać kolejne promienie słoneczne nad polskim morzem, zabierając ze sobą swojego oddanego przyjaciela. To właśnie uroczy pies wabiący się Bowie, a nie znany zawodnik polskiej ligi, wygrzewał się na gorącym piasku tuż obok relaksującej się gwiazdy.

Pies Julii Wieniawy to cavapoo. Na tę rasę postawili też Anna i Robert Lewandowscy

Tajemniczym i niezwykle uroczym kompanem artystki okazał się czworonóg rasy cavapoo. To obecnie bardzo pożądana i coraz chętniej wybierana krzyżówka, łącząca w sobie cechy oddanego cavalier king charles spaniela oraz bystrego pudla miniaturowego. Dodatkowym i niezwykle istotnym atutem tych zwierząt jest ich specjalna, hipoalergiczna sierść, która nie wywołuje uciążliwych reakcji uczuleniowych u właścicieli.

„Moja dzidziunia” – właśnie w taki czuły sposób Julia Wieniawa określa swojego zwierzaka na profilach w mediach społecznościowych.

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Warto dodać, że dokładnie na takiego samego czworonoga jakiś czas temu zdecydowali się Anna i Robert Lewandowscy. To dobitnie pokazuje, jak ogromną sympatią cieszy się ta rasa wśród największych polskich sław. Uroczy Bowie jest obecnie jednym z najbardziej lojalnych i najbliższych towarzyszy w codziennym życiu młodej wokalistki.

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Julia Wieniawa po rozstaniach. Kto obecnie gości w sercu piosenkarki?

Zanim w życiu młodej celebrytki pojawił się znany piłkarz, budowała ona relacje z mężczyznami silnie związanymi ze środowiskiem artystycznym. W przeszłości jej życiowymi partnerami byli między innymi popularni aktorzy Antoni Królikowski oraz Nikodem Rozbicki, a także znany muzyk Aleksander Milwiw-Baron. Związek z Hervé Matthysem okazał się dla wielu sporym zaskoczeniem, otwierając artystkę na zupełnie nową, sportową rzeczywistość. Chociaż cała piłkarska Ekstraklasa wciąż żyje zmysłowymi fotografiami gwiazdy, to właśnie mały cavapoo pozostaje jej ulubionym towarzyszem podczas błogiego relaksu na nadmorskim piasku.