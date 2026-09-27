Mistrzostwa Europy siatkarzy zakończone. Co po finale powiedział Wilfredo Leon?

Zwycięstwo biało-czerwonych po zaciętej walce

Sobotni finał dostarczył wszystkim sympatykom sportu niesamowitych emocji oraz wielu niespodziewanych zwrotów akcji. Polacy ostatecznie pokonali reprezentację Francji wynikiem 3:1 po niezwykle zaciętej rywalizacji na mediolańskim parkiecie. Początek spotkania całkowicie należał do biało-czerwonych, którzy wygrali pierwszą partię 31:29. Zespół trenera Nikoli Grbicia zdołał w tym bardzo wyrównanym secie skutecznie obronić aż trzy piłki setowe. Druga odsłona to już niemal absolutna i bardzo wyraźna dominacja polskiego zespołu.

Zawodnicy z Polski pewnie i niezwykle gładko zamknęli drugiego seta bardzo korzystnym wynikiem 25:19. Trzecia partia przyniosła z kolei niemal natychmiastowe przebudzenie siatkarzy grających w barwach Francji. Trójkolorowi wypracowali znaczącą, kilkupunktową przewagę i w pełni kontrolowali przebieg tej odsłony, prowadząc najpierw 10:4, a później 20:13. Ostatecznie rywale wygrali trzeciego seta wynikiem 25:20, przedłużając swoje matematyczne szanse na końcowy triumf. Polacy musieli zatem bardzo szybko wrócić do swojej optymalnej dyspozycji na boisku.

- Dziękuję wszystkim kibicom za wasze wsparcie. Mamy kwalifikację olimpijską i to wszystko dzięki wam - zwrócił się Leon do fanów tuż po zakończeniu meczu finałowego.

Jak wyglądała decydująca faza meczu finałowego?

Czwarta odsłona spotkania rozpoczęła się od bardzo mocnego i zdecydowanego uderzenia polskiej reprezentacji. Zespół prowadzony przez trenera Nikoli Grbicia błyskawicznie odskoczył swoim przeciwnikom na wynik 4:1, a następnie konsekwentnie powiększył wypracowaną przewagę do stanu 12:8. Biało-czerwoni nieustannie kontynuowali niezwykle skuteczną grę i po doskonałym bloku na tablicy świetlnej widniał imponujący rezultat 22:14. Decydujący i zarazem ostatni w tym meczu punkt zdobył niezawodny Tomasz Fornal. Polski przyjmujący zamknął całe spotkanie bardzo udanym, mocnym atakiem po bloku bezradnych rywali.

Po oficjalnym zakończeniu rywalizacji o złoty medal uwaga kibiców skupiła się również na zdobywcach pozostałych, niezwykle prestiżowych krążków. Wilfredo Leon wyraził ogromną wdzięczność polskim fanom, którzy bardzo licznie zgromadzili się na rozległych trybunach w Mediolanie. Obiekt niemal przez całe finałowe starcie niezwykle głośno i w zdecydowanej większości wspierał polską drużynę. Brązowy medal mistrzostw wywalczyli ostatecznie Finowie, którzy absolutnie pewnie pokonali reprezentację Słowenii w trzech szybkich setach. Tym samym ostatecznie zakończyły się wielkie, siatkarskie zmagania na Starym Kontynencie.