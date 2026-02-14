Kacper Tomasiak z kolejnym medalem. Wręczyła go wyjątkowa osoba

Kacper Tomasiak na stałe zapisał się w historii skoków narciarskich i polskiego sportu! 19-letni zawodnik dołączył do elitarnego grona, stając się czwartym biało-czerwonym, który na jednych zimowych igrzyskach zdobył dwa indywidualne krążki. Wcześniej tej sztuki dokonywali jedynie Adam Małysz, Justyna Kowalczyk oraz Kamil Stoch. Tomasiak we Włoszech powtórzył wyczyn Adama Małysza z Salt Lake City, choć w odwrotnej kolejności – zdobył srebro na skoczni normalnej i brąz na dużej.

Drugi medal Kacpra Tomasiaka na IO! 19-latek znowu to zrobił

Wyjątkowa ceremonia z Kacprem Tomasiakiem w Predazzo

Uroczystość dekoracji na skoczni w Predazzo zyskała szczególną rangę dzięki obecności Kirsty Coventry. Przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego zdecydowała się osobiście wręczyć medale najlepszym skoczkom. Na miejscu obecna była również Maja Włoszczowska, która wcześniej dostąpiła tego zaszczytu na obiekcie normalnym. Polska członkini komitetu tym razem nie starała się nawet podmienić przewodniczącej MKOl, co nadało wydarzeniu jeszcze większego prestiżu.

Ostatecznie medale z rąk szefowej światowego komitetu olimpijskiego odebrali: Kacper Tomasiak, Ren Nikaido oraz Domen Prevc. Dla Polaka i Japończyka były to drugie indywidualne krążki podczas tych igrzysk. Z kolei Słoweniec, dominujący w obecnym sezonie, sięgnął po upragnione zwycięstwo, rekompensując sobie niepowodzenie z mniejszej skoczni. Triumf ten przybliża go do historycznego sukcesu. Jeśli utrzyma formę i odbierze Kryształową Kulę, Domen Prevc skompletuje karierowego Wielkiego Szlema jako drugi skoczek w dziejach tej dyscypliny.