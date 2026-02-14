Ekstraklasa. Wisła Płock kontra Widzew Łódź – jaki wynik do przerwy?

Wynik do przerwy meczu Wisła – Widzew

Spotkanie Ekstraklasy pomiędzy Wisłą Płock a Widzewem Łódź zakończyło się wynikiem 0:1 do przerwy. Goście z Łodzi objęli prowadzenie w 38. minucie meczu. Jedyne trafienie w pierwszej połowie padło z rzutu karnego. Sytuacja ta znacząco wpłynęła na obraz gry przed zejściem zawodników do szatni.

Rzut karny, który przyniósł Widzewowi prowadzenie, został skutecznie wykorzystany przez Sebastiana Bergiera. Była to kluczowa akcja, która zmieniła bezbramkowy remis na prowadzenie gości. Piłkarze Wisły Płock starali się odpowiedzieć na straconą bramkę, jednak nie zdołali odrobić strat do gwizdka kończącego pierwszą część gry. Płocczanie musieli szukać szans na wyrównanie po wznowieniu meczu.

Kartki i sędzia w meczu Wisła – Widzew?

Pierwsza połowa meczu obfitowała również w upomnienia. W zespole Wisły Płock arbiter pokazał żółte kartki dwóm zawodnikom. Ukarani zostali Wiktor Nowak oraz Rafał Leszczyński, co z pewnością wpłynęło na ich ostrożność w dalszej fazie spotkania. Ostrzeżenia te świadczyły o zaciętej walce na boisku.

Po stronie Widzewa Łódź liczba żółtych kartek była większa. Upomnieniami zostali ukarani Mariusz Fornalczyk, strzelec bramki Sebastian Bergier, Stelios Andreou oraz Marcel Krajewski. Sędzią głównym tego spotkania był Patryk Gryckiewicz z Torunia, który musiał kilka razy interweniować. Jego decyzje miały wpływ na dyscyplinę gry obu drużyn.

