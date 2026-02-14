Kacper Tomasiak i polskie skoki. Czy nadeszła nowa era dominacji?

Zmiana warty w polskich skokach narciarskich

Andrzej Wąsowicz, prezes Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego, wskazuje na historyczne analogie w rozwoju polskiego skakania. Przypomniał on, że po zakończeniu kariery przez legendę Adama Małysza, na scenie z pełną mocą rozbłysnął talent Kamila Stocha. Obecnie trwający sezon ma być ostatnim w karierze utytułowanego Stocha, co otwiera drogę dla kolejnych pokoleń skoczków.

Wąsowicz wyraził przekonanie, że sukcesy na Igrzyskach we Włoszech nie wpłyną negatywnie na postawę Kacpra Tomasiaka. Uważa, że młody zawodnik z Bielska-Białej jest odporny na presję i sławę, co zapobiega tzw. „wodzie sodowej” uderzającej do głowy. Jego zrównoważone wypowiedzi publiczne mają potwierdzać tę tezę.

"Proszę przysłuchać się jego wypowiedziom. Jest zrównoważony" – powiedział PAP szef Śląsko-Beskidzkiego Związku Narciarskiego.

Medalowe sukcesy na Igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo?

Brązowy medal Tomasiaka zdobyty w sobotę to już trzeci krążek dla reprezentacji Polski podczas Igrzysk w Mediolanie-Cortinie d'Ampezzo. Wcześniej, w piątek, Władimir Semirunnij wywalczył srebrny medal w łyżwiarskim biegu na dystansie 10 000 metrów. Te osiągnięcia przekroczyły wstępne oczekiwania wielu obserwatorów.

Przed startem igrzysk wielu ekspertów wyrażało obawy, że Polacy mogą nie zdobyć żadnego medalu, jak podkreślił Wąsowicz. Obecne trzy medale, w tym dwa z olimpijskich skoków narciarskich, stanowią pozytywny impuls dla rozwoju dyscypliny. Jest to ważna informacja dla Polskiego Związku Narciarskiego i przyszłości polskiego sportu zimowego.

"Przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich wielu twierdziło, że Polacy mogą nie wywalczyć ani jednego medalu. Tymczasem mamy już trzy, w tym dwa zdobyte przez skoczka narciarskiego. To na pewno jest dobra informacja z punktu widzenia rozwoju dla tej dyscypliny sportu, dla Polskiego Związku Narciarskiego" – powiedział Wąsowicz.

Przyszłość skakania. Mistrzostwa Polski w Wiśle?

Prezes Wąsowicz wyraził nadzieję, że wybitne wyniki Kacpra Tomasiaka, zawodnika LKS Klimczok Bystra, zainspirują kolejne pokolenia. Oczekuje, że jego sukcesy przyczynią się do zwiększenia zainteresowania i liczby młodych osób, które zdecydują się na treningi skoków narciarskich w Polsce. To kluczowe dla ciągłości i rozwoju dyscypliny na najwyższym poziomie.

Podczas tych samych zawodów w Predazzo, oprócz Tomasiaka, dobrze zaprezentowali się także inni polscy skoczkowie. Paweł Wąsek zajął 14. miejsce, a Kamil Stoch uplasował się na 21. pozycji. Wszyscy trzej biało-czerwoni mają wystąpić 22 lutego w Wiśle na Mistrzostwach Polski w skokach narciarskich, gdzie odbędą się konkursy indywidualne mężczyzn i kobiet.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.