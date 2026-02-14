Kamil Stoch na Igrzyskach Olimpijskich w Predazzo. Czy to był jego ostatni skok?

Ostatni olimpijski konkurs Kamila Stocha?

W Predazzo rozegrano olimpijski konkurs skoków narciarskich na dużym obiekcie, w którym Kamil Stoch zajął 21. pozycję. Dla 38-letniego skoczka był to już dwunasty indywidualny start w zawodach tej rangi. Występ w Predazzo jest przez wielu komentowany jako potencjalnie ostatni w jego olimpijskiej karierze. Jego obecność na igrzyskach w 2026 roku była już szóstą w historii.

Wcześniej utytułowany sportowiec deklarował, że zamierza zakończyć swoją profesjonalną karierę po zakończeniu obecnego sezonu. To zapowiedź nadaje szczególnego kontekstu jego udziałowi w tegorocznych zmaganiach. Mimo 21. miejsca, jego start wzbudził duże zainteresowanie z uwagi na potencjalne pożegnanie. Stoch, obecny na sześciu edycjach zimowych igrzysk, jest postacią ikoniczną w polskim sporcie.

Jakie medale zdobył Kamil Stoch?

Dorobek medalowy Kamila Stocha w igrzyskach olimpijskich jest niezwykle imponujący i świadczy o jego dominacji w tej dyscyplinie. Polski skoczek zdobył łącznie trzy złote medale indywidualnie, potwierdzając swoją klasę na najwyższym poziomie. Te krążki uczyniły go jednym z najbardziej utytułowanych polskich olimpijczyków w historii. Każdy z tych złotych medali był ukoronowaniem wielu lat ciężkiej pracy i poświęcenia.

Oprócz indywidualnych osiągnięć, Kamil Stoch ma na swoim koncie również jeden brązowy medal olimpijski. Ten krążek został wywalczony w konkursie drużynowym, co podkreśla jego rolę jako wartościowego członka zespołu. Sukcesy w rywalizacji zespołowej pokazują wszechstronność i ducha walki skoczka. Jego wkład w polskie skoki narciarskie jest niezaprzeczalny i pozostawi trwały ślad w historii sportu.

