Kamil Stoch na Igrzyskach Olimpijskich w Predazzo. Czy to był jego ostatni skok?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-02-14 22:23

Kamil Stoch, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich skoczków narciarskich, stanął do rywalizacji w olimpijskim konkursie na dużym obiekcie w Predazzo, gdzie zajął 21. pozycję. Występ 38-letniego Kamila Stocha na tej prestiżowej imprezie sportowej może mieć historyczne znaczenie. Kibice zastanawiają się, czy był to ostatni raz, gdy legenda pojawiła się na olimpijskiej skoczni, co wzbudza wiele emocji i spekulacji.

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Skoczek narciarski, ubrany w szary kombinezon z czerwono-białym numerem startowym "28" na piersi, znajduje się w powietrzu, pochylony do przodu. Ma na sobie szary kask z goglami narciarskimi, czarne rękawiczki oraz biało-czerwone buty, zapięte do długich nart w kolorach szarym i jasnozielonym. Tło rozmazane, przedstawia zaśnieżony stok, barierki oraz budynki w odcieniach szarości, z widocznymi czerwonymi i niebieskimi banerami z napisem "PREDAZZO".

Ostatni olimpijski konkurs Kamila Stocha?

W Predazzo rozegrano olimpijski konkurs skoków narciarskich na dużym obiekcie, w którym Kamil Stoch zajął 21. pozycję. Dla 38-letniego skoczka był to już dwunasty indywidualny start w zawodach tej rangi. Występ w Predazzo jest przez wielu komentowany jako potencjalnie ostatni w jego olimpijskiej karierze. Jego obecność na igrzyskach w 2026 roku była już szóstą w historii.

Wcześniej utytułowany sportowiec deklarował, że zamierza zakończyć swoją profesjonalną karierę po zakończeniu obecnego sezonu. To zapowiedź nadaje szczególnego kontekstu jego udziałowi w tegorocznych zmaganiach. Mimo 21. miejsca, jego start wzbudził duże zainteresowanie z uwagi na potencjalne pożegnanie. Stoch, obecny na sześciu edycjach zimowych igrzysk, jest postacią ikoniczną w polskim sporcie.

Jakie medale zdobył Kamil Stoch?

Dorobek medalowy Kamila Stocha w igrzyskach olimpijskich jest niezwykle imponujący i świadczy o jego dominacji w tej dyscyplinie. Polski skoczek zdobył łącznie trzy złote medale indywidualnie, potwierdzając swoją klasę na najwyższym poziomie. Te krążki uczyniły go jednym z najbardziej utytułowanych polskich olimpijczyków w historii. Każdy z tych złotych medali był ukoronowaniem wielu lat ciężkiej pracy i poświęcenia.

Oprócz indywidualnych osiągnięć, Kamil Stoch ma na swoim koncie również jeden brązowy medal olimpijski. Ten krążek został wywalczony w konkursie drużynowym, co podkreśla jego rolę jako wartościowego członka zespołu. Sukcesy w rywalizacji zespołowej pokazują wszechstronność i ducha walki skoczka. Jego wkład w polskie skoki narciarskie jest niezaprzeczalny i pozostawi trwały ślad w historii sportu.

