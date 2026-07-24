Motor Lublin sprowadza nowego obrońcę. Zaskakujące wzmocnienie beniaminka

Defensor wzmacnia szeregi zespołu Motoru Lublin

Tin Plavotić został oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik występującego w najwyższej klasie rozgrywkowej Motoru Lublin. Mający 29 lat środkowy obrońca związał się z klubem umową ważną do końca czerwca 2028 roku. W kontrakcie zawarto dodatkową opcję przedłużenia współpracy o kolejne dwanaście miesięcy. Zawodnik zasilił polski zespół na zasadzie wolnego transferu, bez konieczności opłacania kwoty odstępnego. Jest to już siódmy gracz sprowadzony tego lata przez lubelski zarząd na dokładnie takich samych warunkach.

Nowy piłkarz Motoru dysponuje podwójnym obywatelstwem, mianowicie chorwackim oraz austriackim. Urodził się w Wiedniu i swoje pierwsze poważne piłkarskie kroki stawiał w miejscowym zespole SV Schwechat. W wieku trzynastu lat dołączył do akademii Admira Wacker Modling, w której trenował przez kolejne pięć lat. Po udanym etapie juniorskim przeniósł się za zachodnią granicę do Niemiec. Reprezentował tam barwy drużyny młodzieżowej oraz zespołu rezerw utytułowanego klubu Schalke 04 Gelsenkirchen.

Bogata kariera i przebudowa kadry lublinian

Od 2017 roku defensor kontynuował swoją karierę na Wyspach Brytyjskich w klubach Bristol City, Cheltenham oraz Barnet FC. Po dwóch latach postanowił wrócić do Austrii, gdzie grał w Floridsdorfer AC, SV Ried oraz Austrii Wiedeń. Z utytułowanym wiedeńskim zespołem w ciągu trzech sezonów zdobył dwa wicemistrzostwa kraju oraz jeden brązowy medal. W barwach Austrii Wiedeń rozegrał łącznie 79 spotkań, strzelając sześć bramek i notując pięć asyst. W przeszłości rosły obrońca miał również okazję występować w młodzieżowej reprezentacji Chorwacji do lat dziewiętnastu.

Pozyskanie nowego stopera to efekt dużej przebudowy kadry zespołu po zakończeniu poprzednich rozgrywek ligowych. Z drużyną z Lubelszczyzny w ostatnich tygodniach pożegnało się ostatecznie aż czternastu dotychczasowych zawodników. Zespół musi w szybkim tempie zintegrować nowych graczy przed startem ciężkiej rywalizacji o cenne ligowe punkty. W meczu inauguracyjnej kolejki piłkarskiej ekstraklasy Motor zagra trudne spotkanie na wyjeździe. Niedzielne starcie przeciwko drużynie Widzewa w Łodzi rozpocznie się punktualnie o godzinie 17.30.