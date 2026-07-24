Skład reprezentacji Polski na finały Ligi Narodów siatkarzy. Kogo zabraknie w Chinach?

Turniej finałowy bez kontuzjowanego Jakuba Kochanowskiego

Trener Nikola Grbić ogłosił piętnastoosobowy skład na decydujące mecze. W zestawieniu brakuje wracającego po urazie Jakuba Kochanowskiego. Utytułowany środkowy przebywał z drużyną podczas ostatniego turnieju w Chicago, jednak nie zaprezentował się na parkiecie. Szkoleniowiec zdecydował, że zawodnik nie poleci z resztą zespołu do chińskiego Ningbo. Zamiast niego szansę zaprezentowania swoich umiejętności otrzymają inni gracze.

Linię środkowych w nadchodzących spotkaniach stworzą Bartłomiej Lemański, Szymon Jakubiszak, Jakub Nowak oraz Jakub Majchrzak. Do pełnej dyspozycji zdrowotnej powrócił natomiast rozgrywający Jan Firlej. Dzięki jego powrotowi do zdrowia, sztab szkoleniowy zdecydował się zabrać do Azji tylko dwóch siatkarzy grających na tej pozycji. Drugim z nich jest Marcin Komenda, który wspólnie z Firlejem będzie kierował grą polskiej drużyny. Polska delegacja wyruszy do Chin w najbliższy piątek.

Z kim zagra reprezentacja Polski w ćwierćfinale?

Polscy siatkarze przystępują do turnieju jako obrońcy trofeum wywalczonego przed rokiem. Faza interkontynentalna zakończyła się dla biało-czerwonych bardzo dobrym bilansem dziesięciu zwycięstw i dwóch porażek. Taki rezultat pozwolił im zająć drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji przed startem rundy pucharowej. Zespoły rywalizujące w tegorocznej edycji prezentują wysoki i niezwykle wyrównany poziom sportowy. Walka o medale zapowiada się zatem bardzo emocjonująco dla wszystkich kibiców.

W czwartkowym meczu ćwierćfinałowym polska kadra zmierzy się z reprezentacją Ukrainy. Najbliższych rywali Polaków prowadzi obecnie argentyński szkoleniowiec Raul Lozano. Warto przypomnieć, że ten trener w przeszłości z sukcesami pracował z naszą drużyną narodową. Pozostałe pary tej fazy rozgrywek stworzą Słowenia z Turcją, Japonia z Chinami oraz Włochy ze Stanami Zjednoczonymi. Turniej w Ningbo wyłoni najlepszą drużynę trwającego sezonu reprezentacyjnego.