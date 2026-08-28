Jan Ziółkowski opuszcza AS Romę. Polski obrońca zagra dla AC Monzy

Jan Ziółkowski zostanie nowym zawodnikiem AC Monzy

Dwudziestoletni piłkarz zagra w barwach beniaminka pierwszej ligi włoskiej. Władze AC Monzy zaplanowały sprowadzenie polskiego gracza na okres dwunastu miesięcy. Umowa zakłada ponadto opcję wykupienia zawodnika po zakończeniu sezonu, a stołeczny klub zażyczył sobie za definitywne odstąpienie gracza aż 18 milionów euro.

Dziennikarz Stefano Gentili za pośrednictwem serwisu X poinformował o warunkach planowanej transakcji.

Ziółkowski dołącza do Monzy na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu za 18 milionów euro

Przenosiny do nowego środowiska stwarzają polskiemu defensorowi szansę na regularne występy na boisku. W minionych miesiącach zawodnik rzadko podnosił się z ławki rezerwowych w stolicy Włoch. Poprzedniego lata włodarze z Rzymu pozyskali Ziółkowskiego z Legii Warszawa za kwotę 6,6 miliona euro.

Pierwszy występ dla rzymskiej ekipy piłkarz odnotował stosunkowo wcześnie, bo już 28 września ubiegłego roku. W trakcie całej ubiegłej kampanii pojawiał się na murawie zaledwie dwadzieścia trzy razy we wszystkich turniejach, zapisując na swoim koncie jedno trafienie. Niestety nie wywalczył sobie pewnego miejsca w wyjściowej jedenastce.

Sytuacja polskiego gracza uległa dalszemu pogorszeniu przed startem kolejnych rozgrywek. Główny trener Gian Piero Gasperini w ogóle nie widział dla dwudziestolatka kluczowej roli w swojej taktycznej układance. Sztab szkoleniowy otwarcie zezwolił zawodnikowi na podjęcie rozmów z potencjalnymi nowymi pracodawcami.

Nowy klub może zagwarantować obrońcy odpowiednie warunki do rozwoju piłkarskiego. Ziółkowski zyska szansę na zdobywanie cennych minut oraz budowanie formy w meczach z najlepszymi włoskimi zespołami. Jak zauważa wspomniany wcześniej Stefano Gentili, włodarze Monzy zyskają prawo do zapłacenia 18 milionów euro za jego kartę zawodniczą, jeśli Polak spełni pokładane w nim nadzieje.

Włoski reporter dodał także doniesienia dotyczące drugiego klienta tego samego menedżera. Chodzi o Andriję Vukoje z Interu Mediolan, który ma przejść do innego klubu za półtora miliona euro z ewentualnym procentem od przyszłego transferu, wiążąc się pięcioletnim kontraktem. Negocjator reprezentujący interesy obu graczy załatwia obecnie formalności w ośrodku treningowym Trigoria w towarzystwie Vukoje.

Wypada odnotować fakt dotyczący innego naszego rodaka w zespole z północy Italii. Całkiem niedawno szeregi Monzy reprezentował również Kacper Urbański. Pomocnik Górnika Zabrze grał tam przez część sezonu 2024/25 po tymczasowym odejściu z Bolonii, jednak nie potrafił wywalczyć stabilnej pozycji w pierwszej drużynie.