Jakub Moder przerywa milczenie o koszmarze kontuzji. Jedna rzecz sprawiła mu najwięcej bólu

Dramatyczne przejścia kadrowicza w Brighton i Feyenoordzie

Polski reprezentant ma za sobą wyjątkowo trudny czas związany z problemami zdrowotnymi. Największym ciosem był uraz kolana w czasie gry dla angielskiego Brighton, który wyeliminował go z gry na półtora roku. Z kolei po przejściu do holenderskiego klubu, Moder musiał poddać się operacji z powodu przepukliny kręgosłupa.

Jakub Moder zdradza: Te momenty były najgorsze

Pomocnik powrócił na murawę w końcówce stycznia, notując występ w Lidze Europy. Od tamtej pory pojawił się na boisku dziewięciokrotnie, zapisując na swoim koncie zarówno bramkę, jak i asystę. Zanim dołączył do zgrupowania drużyny narodowej, zdobył gola z rzutu karnego w prestiżowym starciu z Ajaksem Amsterdam. Co istotne, w sześciu ostatnich potyczkach ligowych spędził na murawie pełne 90 minut.

"Najgorsze były pierwsze miesiące" - tłumaczył Moder w rozmowie z portalem Łączy nas piłka. - "Nie wiedzieliśmy dokładnie, z czym się mierzymy i ile to potrwa. Liczyliśmy, że uda się bez zabiegu. Próbowaliśmy różnych rozwiązań. To było frustrujące. Dopiero kiedy zapadła decyzja o zabiegu, łatwiej było sobie to wszystko poukładać"

Zawodnik Feyenoordu przez długi czas zmagał się z uciążliwym bólem pleców, konsultując swój przypadek u wielu specjalistów. W tym mrocznym okresie pojawił się jednak ogromny powód do radości. Moder został ojcem, witając na świecie syna o imieniu Leo.

"Sporo latałem między Polską a Holandią" - wyjawił Moder w rozmowie z portalem Łączy nas piłka. - "Szukaliśmy diagnozy. Były wizyty u lekarzy, rehabilitacja. Przez pierwsze trzy miesiące to najbardziej zajmowało mi głowę. Potem był już zabieg i narodziny dziecka"

Koszmar kontuzji zmienił psychikę Jakuba Modera

Piłkarz przyznał otwarcie, że zdrowotne perypetie znacząco wpłynęły na jego wytrzymałość psychiczną i życiową perspektywę. Czas spędzony poza boiskiem zmusił go do przewartościowania wielu kwestii.

"Człowiek staje się silniejszy mentalnie" - podkreślił Moder. - "Bardziej docenia różne rzeczy. Najwięcej zmieniła kontuzja kolana. Dopiero wtedy naprawdę doceniłem zdrowie. Doceniłem to, że mogę codziennie być z drużyną, trenować, grać mecz w weekend, po prostu cieszyć się futbolem"

Holenderski szkoleniowiec docenia wszechstronność polskiego pomocnika

Dla Modera kluczowy jest fakt, że zdrowotne perturbacje to już przeszłość i znów może czerpać radość z rywalizacji. W Feyenoordzie odgrywa istotną rolę, a trener Robin van Persie obdarzył go dużym zaufaniem. Holender ceni u Polaka elastyczność taktyczną, wykorzystując go w różnych sektorach boiska – od formacji defensywnej, przez drugą linię, aż po linię ataku.

"Czuję, że jestem ważną postacią w drużynie i że zespół może na mnie liczyć"