Liga Mistrzów. Nocne fajerwerki obudziły piłkarzy Bayernu Monachium

Głośne petardy pod hotelem Bayernu

Dziennik „Bild” podał, że na około 20 godzin przed meczem Vikinga z Bayernem Monachium doszło do incydentu. Nieznane osoby odpalały fajerwerki, race i petardy przed hotelem, w którym zatrzymała się niemiecka drużyna. Mecz ten to spotkanie w ramach 2. kolejki Ligi Mistrzów, a odbędzie się on we wtorek wieczorem.

Zdarzenie miało miejsce nocą. Głośny „koncert” wystartował o 1.15 i trwał przez zaledwie dwie minuty, jednak jego echa miały nieść się aż do okolicznego portu. Według relacji policja nie zdecydowała się na interwencję na miejscu.

Zagrają na sztucznej murawie?

Nocny incydent z petardami to nie jedyna trudność, która może wpłynąć na przebieg meczu. Agencja prasowa DPA donosi o innych niekorzystnych dla zespołu z Monachium okolicznościach. Kolejną nowością, a w zasadzie powrotem po latach, będzie dla piłkarzy nawierzchnia boiska.

Zespół z Niemiec dopiero po raz drugi zagra na całkowicie sztucznej nawierzchni. Ostatni taki przypadek miał miejsce 22 listopada 2006 roku, kiedy to Monachijczycy zmierzyli się w Moskwie ze Spartakiem. W tamtym spotkaniu Bawarczycy wywieźli z Rosji remis 2:2.