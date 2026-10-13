Sochan bryluje w sparingu. Polak najlepszym zbierającym

Dobre statystyki w defensywie

Jeremy Sochan, grający z numerem 4 w nowym klubie, wszedł na parkiet na początku trzeciej kwarty. W ciągu 21 minut trafił cztery z sześciu rzutów z gry. Był też najbardziej aktywny pod koszem, zapisując na swoim koncie siedem zbiórek w obronie i jedną w ataku.

Ponadto, reprezentant Polski zanotował dwie asysty, przechwyt, jedną stratę i jeden faul. Zespół z Oregonu wygrał 11 punktami fragment meczu, w którym Polak znajdował się na boisku.

Przygotowania do inauguracji sezonu

Najskuteczniejszymi koszykarzami w barwach Trail Blazers, grających bez kontuzjowanego Damiana Lillarda, byli Toumani Camara oraz Scoot Henderson. Obaj zawodnicy zdobyli po 14 punktów dla swojego zespołu. Najwięcej punktów dla gości z Londynu zdobył Maxwell Lewis, kończąc mecz z 13 "oczkami".

23-letni Sochan przygotowuje się do swojego pierwszego pełnego sezonu w ekipie z Portland. Wcześniej, w barwach San Antonio Spurs i New York Knicks, z którymi zdobył mistrzostwo, występował ze zmiennym szczęściem. Kolejnymi sprawdzianami dla ekipy Blazers będą wyjazdowe mecze z Sacramento Kings oraz Golden State Warriors.