Prezent z okazji Dnia Nauczyciela? Kwiatek to miły gest, a drogi voucher to już paragraf. Nowe zasady w szkołach budzą spore emocje

Kwiatek, bombonierka, czy... weekend w SPA? Prezentowe dylematy w szkolnych ławkach

Akcja zaczyna się zazwyczaj niewinnie na zamkniętej grupie w mediach społecznościowych lub podczas zebrania w szkolnej sali. Skarbnik klasowy rzuca hasło: „zbliża się Dzień Nauczyciela, pomyślmy o jakimś podziękowaniu dla wychowawcy”. W tym momencie często wybucha burza. Część rodziców uważa, że symboliczny kwiatek wystarczy, inni zaś forsują pomysły na drogie prezenty, takie jak biżuteria, markowe zegarki czy pobyty w hotelach ze spa. Ty, jako rodzic, możesz poczuć wtedy silną presję, by dołożyć się do luksusowego podarku, nawet jeśli uważasz to za sporą przesadę.

Warto mieć świadomość, że granica między szczerą wdzięcznością a zwyczajną przesadą staje się w ostatnich latach coraz cieńsza. To, co dla grupy rodziców wydaje się miłym gestem, dla samego pedagoga może stać się źródłem ogromnego stresu. Zbyt hojne upominki rodzą konflikty nie tylko na zebraniach, ale mogą też rzucać cień na bezstronność nauczyciela. Coraz częściej zdarza się, że wychowawcy sami proszą o skromne gesty, obawiając się plotek lub posądzeń o faworyzowanie uczniów, których rodzice wykazali się największą hojnością przy zrzutce.

Prezent czy łapówka? Nauczycielowi nie wszystko wolno przyjąć

Mało kto pamięta, że nauczyciel w świetle polskich przepisów pełni funkcję publiczną. Ta formalna definicja niesie ze sobą konkretne konsekwencje prawne. Oznacza to, że każdy pedagog podlega pod artykuł 228 Kodeksu karnego, który dotyczy przyjmowania korzyści majątkowych. Jeśli prezent jest zbyt wartościowy, może zostać uznany za łapówkę, a to już poważne oskarżenie, które naraża na odpowiedzialność karną zarówno obdarowanego, jak i wręczających. Prawo nie rozróżnia tutaj intencji – liczy się fakt przyjęcia czegoś, co wykracza poza zwyczajowy dowód wdzięczności.

Jakie podarunki są na „czarnej liście”? Przede wszystkim te, które mają wyraźną i wysoką wartość rynkową. Sprzęt AGD, drogi telefon, voucher na wycieczkę czy gotówka w kopercie to prosta droga do kłopotów. Przyjęcie takiego prezentu może być odebrane jako forma zapłaty za lepsze oceny lub przychylniejsze traktowanie dziecka. Nawet jeśli nauczyciel jest uczciwy i nigdy by tak nie postąpił, sam fakt przyjęcia kosztownego przedmiotu tworzy niebezpieczną sytuację etyczną, która może zostać wykorzystana przeciwko niemu przez innych rodziców lub dyrekcję.

Ustawa Kamilka zakazała prezentów? Rozwiewamy wątpliwości

W 2024 roku przez polskie media przetoczyła się fala doniesień o rzekomym całkowitym zakazie dawania prezentów w szkołach. Wszystko przez wprowadzenie tak zwanych Standardów Ochrony Małoletnich, znanych szerzej jako ustawa Kamilka. Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało wtedy wytyczne, które sugerowały, że nauczyciele powinni unikać przyjmowania jakichkolwiek podarków od uczniów i rodziców. Wywołało to sporą panikę wśród trójek klasowych, które nagle przestały wiedzieć, czy kupno zwykłej czekolady nie skończy się wizytą służb w placówce.

Resort sprawiedliwości szybko jednak doprecyzował te doniesienia. Sama ustawa nie zawiera zapisu, który wprost zakazywałby wręczania kwiatów czy drobnych upominków. Wspomniane wytyczne to jedynie wzór dobrych praktyk etycznych, a nie twarde prawo. Ostateczne zasady dotyczące tego, co wolno, a czego nie wolno przyjąć w danej placówce, określa wewnętrzny regulamin szkoły. Większość statutów szkolnych dopuszcza drobne gesty z okazji świąt, Dnia Nauczyciela czy zakończenia roku szkolnego, traktując je jako element polskiej tradycji i kultury osobistej.

Co kupić belfrowi, by nie narobić kłopotów? Zasada 50 złotych

Skoro wiemy już, że prawo nie zakazuje prezentów całkowicie, pojawia się pytanie o ich bezpieczną wartość. Chociaż w przepisach nie znajdziesz jednej, konkretnej kwoty, w orzecznictwie i komentarzach prawnych często pojawia się suma 50 złotych. Przyjmuje się, że upominek o takiej wartości na jednego nauczyciela jest całkowicie bezpieczny i mieści się w granicach symbolicznego gestu. Oczywiście mowa tu o wartości jednostkowej, a nie o sumie zebranej od całej klasy – jeśli 30 osób złoży się po kilka złotych na książkę, nikt nie uzna tego za próbę korupcji.

Zamiast szukać drogich gadżetów, warto postawić na przedmioty, które mają wartość sentymentalną lub są po prostu praktyczne i niezobowiązujące. Laurki wykonane przez dzieci, wspólny album ze zdjęciami z wycieczek czy rękodzieło to prezenty, które cieszą najbardziej i nie budzą żadnych wątpliwości etycznych. Dobrym pomysłem są też rośliny doniczkowe, dobra kawa czy klasyczne bombonierki. Takie podarunki pokazują szacunek do pracy pedagoga, nie stawiając go jednocześnie w niezręcznej sytuacji przed dyrekcją czy innymi rodzicami.