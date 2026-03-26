Iga Świątek w drodze na Majorkę. Padło konkretne nazwisko nowego szkoleniowca

Zmiany w sztabie szkoleniowym

Decyzja o zakończeniu współpracy z Wimem Fissettem została ogłoszona przez Igę Świątek w miniony poniedziałek. Belgijski szkoleniowiec prowadził Polkę od października 2024 roku, co zaowocowało m.in. zwycięstwem na trawiastych kortach Wimbledonu. Ostatnio jednak forma byłej liderki rankingu WTA spadła, co skłoniło ją do rozstania z trenerem.

"Po wielu miesiącach wspólnej pracy z trenerem Wimem Fissettem podjęłam decyzję o tym, że pójdę inną drogą. To był intensywny czas pełen wyzwań i wielu ważnych doświadczeń. Jestem wdzięczna za jego wsparcie, doświadczenie i wszystko, co razem osiągnęliśmy - w tym spełnienie jednego z moich największych sportowych marzeń" - napisała w mediach społecznościowych Iga Świątek, dodając, że pozostała część jej sztabu pozostaje bez zmian.

Maciej Ryszczuk zdradza szczegóły

W zespole polskiej gwiazdy tenisa bez zmian pozostaje Maciej Ryszczuk. Ceniony specjalista od przygotowania fizycznego, który dba również o formę lekkoatletów (w tym złotego medalisty Halowych Mistrzostw Świata Jakuba Szymańskiego), był w środę gościem w Polskim Związku Lekkiej Atletyki. W rozmowie z polskimi mediami potwierdził, że proces poszukiwania nowego trenera jest już niemal zakończony.

- Iga chce mieć to już wszystko rozwiązane przed turniejem w Stuttgarcie - przekazał Maciej Ryszczuk. - Taki jest plan. Iga chciałaby jak najszybciej pracować z nowym trenerem, najlepiej już na najbliższym turnieju. Czy tak się stanie, jeszcze trudno powiedzieć. Zobaczymy, jak potoczą się najbliższe dni (...). Najpierw chwila odpoczynku, poukładanie wszystkiego, domknięcie jednych spraw i otwarcie nowych tematów. Kiedy wszystko się uporządkuje, w ciągu najbliższych dni zaczynamy treningi - dodał Ryszczuk, cytowany przez "Fakt".

Iga Świątek poleci na Majorkę

Z informacji przekazanych przez „Przegląd Sportowy” wynika, że Iga Świątek będzie trenować na kortach mączkowych w Akademii Rafaela Nadala na Majorce. To tam ma rozpocząć współpracę z nowym trenerem. Szczegóły przekazał Joan Bosch, trener Alexandry Eali współpracujący z Akademią Nadala. Korty są już przygotowane, a faworytem do objęcia posady trenera Polki jest Francisco Roig, który w przeszłości pracował z samym Rafaelem Nadalem.

Francisco Roig nowym trenerem Igi Świątek?

Francisco Roig to utytułowany hiszpański szkoleniowiec i były tenisista, znany przede wszystkim z wieloletniej pracy w sztabie Rafaela Nadala. W latach 2005–2022 pełnił funkcję drugiego trenera, współpracując najpierw z Tonim Nadalem, a później z Carlosem Moyą i Markiem Lópezem, mając swój udział we wszystkich 22 triumfach wielkoszlemowych hiszpańskiego mistrza. Po zakończeniu pracy z Nadalem trenował Matteo Berrettiniego oraz Emmę Raducanu.

